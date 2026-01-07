Afeela 1 : une berline électrique qui veut séduire par la tech

Entre retard de livraison et innovations technologiques, la route reste longue avant que les premiers modèles rejoignent les routes américaines.

Tl;dr Les premières livraisons de la berline électrique Afeela 1 sont repoussées à fin 2026, d’abord en Californie, avec l’Arizona attendu en 2027.

Sony Honda Mobility mise sur la technologie embarquée, avec conduite mains libres avancée, capteurs LIDAR et mises à jour logicielles « over-the-air ».

L’habitacle intègre l’univers PlayStation avec du Remote Play et une plateforme ouverte pour les développeurs, tandis qu’un SUV Afeela Prototype est prévu dès 2028.

Une attente prolongée pour la berline électrique Afeela 1

Depuis sa première apparition au CES 2025 de Las Vegas, la berline électrique Afeela 1 signée Sony Honda Mobility ne cesse de faire parler d’elle. Mais, alors que certains espéraient déjà prendre le volant cette année, la réalité est plus nuancée : les premières livraisons sont désormais reportées à la toute fin de l’année 2026, et elles concerneront exclusivement la Californie dans un premier temps. Pour les autres États, il faudra patienter ; seul l’Arizona est cité comme prochaine étape en 2027, sans précision sur un calendrier plus large.

Sony Honda Mobility mise sur la technologie embarquée

Le positionnement haut de gamme du véhicule se confirme, avec un prix de départ maintenu autour des 90.000 dollars. Face à une autonomie annoncée de 480 kilomètres (300 miles), certains consommateurs pourraient rester dubitatifs, surtout lorsque l’on considère que des modèles concurrents comme la Porsche Taycan offrent aujourd’hui des prestations comparables, voire supérieures. C’est donc sur le terrain de la technologie embarquée que l’alliance entre Sony et Honda compte bien faire la différence.

Dès sa commercialisation, l’Afeela 1 intégrera un système avancé d’assistance à la conduite mains libres inspiré du célèbre Super Cruise de GM. À terme — grâce à des mises à jour logicielles « over-the-air » — le constructeur promet une autonomie de niveau 4, portée par un arsenal de capteurs sophistiqués dont un LIDAR installé sur le toit.

L’univers PlayStation s’invite à bord

Au lancement cependant, les fonctionnalités ludiques restent limitées : il sera possible de jouer à Gran Turismo 7 ou d’autres titres PlayStation uniquement lorsque le véhicule sera stationné, via le Remote Play intégré. Mais Sony voit plus loin. Un ensemble d’API permettra aux développeurs tiers de créer des expériences personnalisées dans l’habitacle : compteurs sur-mesure ou interfaces multimédias enrichies, toutes propulsées par une plateforme Qualcomm Snapdragon Digital Chassis, performante aussi bien pour la sécurité que pour le divertissement.

Afeela Prototype SUV : un nouveau venu attendu… mais tardif ?

En marge de ces annonces, une version SUV baptisée sobrement Afeela Prototype 2026 a été dévoilée. Adaptée aux goûts américains pour les véhicules plus imposants, elle conserve toutefois les lignes discrètes du modèle original et son écran LCD extérieur caractéristique. Annoncée « dès 2028 », cette arrivée laisse planer une incertitude temporelle : rien ne dit qu’elle ne glissera pas vers l’année suivante ou au-delà.

À l’évidence, entre ambitions technologiques et aléas industriels persistants, la route reste longue avant que les premiers conducteurs américains puissent réellement s’installer derrière le volant d’une Afeela neuve.