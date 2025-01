Afeela 1 : la première voiture électrique de Sony Honda Mobility

Sony Honda Mobility a profité du CES 2025 pour présenter l'Afeela 1, une voiture électrique conçue pour offrir une expérience de conduite sécurisée et interactive.

Tl;dr L’Afeela 1 sera produite aux USA, dans l’Ohio, et commercialisée en Californie dès 2025.

Elle intègre des technologies avancées comme l’Afeela Intelligent Drive et un assistant personnel pour une expérience de conduite sécurisée et interactive.

Avec un design épuré, des matériaux durables et une autonomie d’environ 480 kilomètres, l’Afeela 1 offre performance et connectivité, notamment grâce au réseau Tesla Supercharger.

Le marché américain se prépare à accueillir l’Afeela 1

L’Afeela 1, premier modèle de la marque Afeela de Sony Honda Mobility, sera produit dans une usine ultramoderne située dans l’Ohio (État du Midwest des États-Unis). Destinée d’abord au marché américain, elle sera commercialisée en Californie dès 2025, avec des livraisons prévues pour mi-2026. Deux versions seront proposées : Origin, à partir de 89.900 dollars, et Signature, à partir de 102.900 dollars. Cette dernière inclut des équipements haut de gamme comme des roues de 21 pouces et un système de divertissement arrière. Trois couleurs extérieures (Tidal Gray, Calm White, Core Black) et deux intérieurs (Noir et Gris) sont disponibles, reflétant un design sobre et élégant. Les réservations sont déjà ouvertes en ligne, moyennant un dépôt entièrement remboursable de 200 dollars.

Afeela Intelligent Drive : une conduite assistée et sécurisée

Au cœur de l’innovation de l’Afeela 1 se trouve son système avancé d’aide à la conduite, Afeela Intelligent Drive, conçu pour réduire le stress et améliorer la sécurité. Avec 40 capteurs intégrés, dont des caméras, LiDAR (télédétection par laser), radars et ultrasons, le véhicule surveille son environnement en permanence. Grâce à une unité de contrôle électronique (ECU) capable de 800 TOPS, ce système utilise l’intelligence artificielle pour anticiper, planifier et réagir aux conditions de conduite. Les données sont affichées en temps réel sur des cartes interactives dans l’habitacle, offrant une expérience visuelle intuitive et immersive.

Un habitacle repensé pour l’interactivité et le confort des passagers

L’intérieur de l’Afeela 1 est conçu comme un espace de vie créatif et connecté. Le véhicule intègre l’Afeela Personal Agent, un assistant interactif permettant aux occupants de communiquer avec la voiture par commandes vocales naturelles. Ce système peut répondre aux besoins du conducteur, suggérer des activités et améliorer le confort global. Chaque siège est équipé d’un écran dédié et d’un système sonore optimisé, utilisant les technologies exclusives de Sony telles que 360 Spatial Sound et des fonctionnalités de réduction de bruit. Cette atmosphère immersive transforme les trajets en expériences de divertissement uniques.

Un design harmonieux et des matériaux durables

L’Afeela 1 adopte une approche minimaliste, avec un extérieur fluide et des surfaces épurées dépourvues de lignes superflues. À l’intérieur, le concept « Oval » privilégie l’esthétique et le confort des passagers, tout en utilisant des matériaux durables. Près de 70% des surfaces intérieures sont fabriquées à partir de matériaux recyclés ou biosourcés. Cette démarche écoresponsable s’étend à la carrosserie et au châssis, où des matériaux recyclés sont également utilisés. Ce choix de conception met en avant l’engagement de SHM en faveur de la durabilité sans compromis sur le luxe.

L’équilibre parfait entre performance de conduite et connectivité intelligente

L’Afeela 1 offre une expérience de conduite précise et réactive grâce à son système 3D Motion Management, qui combine le contrôle des moteurs, des freins et des suspensions pour une maniabilité optimale. Compatible avec le réseau de recharge Tesla Supercharger, elle garantit une autonomie cible allant jusqu’à environ 480 kilomètres. Les mises à jour logicielles OTA (Over-the-Air) assurent une évolution constante des fonctionnalités, rendant le véhicule toujours à la pointe de l’innovation. La version Signature se distingue par des équipements supplémentaires, tels que le Center Camera Monitoring System, renforçant ainsi son positionnement premium.