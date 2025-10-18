Horizon Zero Dawn au cinéma : Sony vise une sortie en 2027

Le film adapté du jeu vidéo emblématique de Guerrilla Games devrait être tourné en 2026 pour coïncider avec la sortie du troisième opus sur PS6.

Un calendrier ambitieux pour le film Horizon Zero Dawn

Si tout se passe comme prévu, Sony pourrait bien offrir aux fans une adaptation cinématographique de Horizon Zero Dawn dès 2027. C’est du moins ce qui ressort d’un document juridique récemment mis au jour par le site The Game Post, dans le cadre du procès opposant la firme nippone à Tencent. À l’intérieur, le patron de PlayStation Productions, Asad Qizilbash, précise que la société vise un tournage en 2026 et une sortie l’année suivante. On apprend aussi qu’un « script de travail » est déjà bouclé et que la recherche d’un réalisateur bat actuellement son plein.

Une franchise en pleine expansion

Depuis son lancement il y a huit ans, la saga Horizon s’est imposée comme l’une des franchises les plus rentables de Sony. En parallèle du développement supposé d’un jeu live service, la série principale devrait former une trilogie, laissant entendre que le futur très attendu Horizon 3 pourrait clore l’arc narratif entamé par le studio néerlandais Guerrilla Games. Sortir le film au moment où ce troisième opus débarquerait sur consoles – potentiellement en même temps que la future PS6, elle aussi attendue pour 2027 selon les rumeurs – prolongerait indéniablement la présence médiatique de l’univers.

Un timing stratégique mais des défis à relever

Reste toutefois à coordonner ce vaste chantier. Les ambitions techniques du projet nécessiteront un long travail de post-production pour donner vie aux célèbres machines animales de cet univers post-apocalyptique. Difficile d’imaginer que tout se mette en place sans un réalisateur confirmé rapidement : il faudra ensuite avancer sur le casting et orchestrer un tournage complexe, alliant effets spéciaux massifs et fidélité à la dimension humaine et émotionnelle du jeu original. Car, rappelons-le, c’est autant sa narration que ses graphismes qui ont valu à Horizon Zero Dawn ses éloges.

L’enjeu d’une fenêtre de sortie saturée

Si la date visée semble idéale pour capitaliser sur les synergies entre jeux vidéo et cinéma, il n’échappera à personne que 2027 s’annonce déjà très encombrée côté blockbusters : adaptations telles que The Legend of Zelda, un nouveau volet de Sonic the Hedgehog ou encore un second film autour de l’univers Minecraft sont prévus au calendrier. Sans parler des mastodontes comme Avengers: Secret Wars. Pour espérer tirer son épingle du jeu, Sony devra vite poser ses jalons et réunir une équipe capable d’insuffler à cette adaptation toute l’ambition narrative et visuelle qu’attendent les fans.

Au fond, si le pari est réussi, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle franchise cinématographique aussi forte que celle née sur consoles.