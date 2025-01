La série Horizon Zero Dawn de Netflix devient un film produit par Colombia Pictures

À l’occasion du CES 2025, Sony a annoncé l’adaptation en film de Horizon Zero Dawn.

Tl;dr Colombia Pictures prépare un film Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn s’articule autour de la chasseuse de machines Aloy dans un futur dystopique.

L’adaptation de Horizon Zero Dawn était initialement prévue en série sur Netflix, mais a été abandonnée.

Un monde post-apocalyptique fascinant

Horizon Zero Dawn se déroule dans un futur post-apocalyptique où la Terre est dominée par des créatures mécaniques inspirées d’animaux. Cette ère, placée au 31ème siècle, suit l’effondrement de la civilisation humaine après un cataclysme mystérieux. L’humanité est alors réduite à des sociétés tribales primitives, qui vénèrent ces machines gigantesques sans en comprendre l’origine ni la fonction. L’univers du jeu est ainsi un mélange captivant de nature sauvage et de technologies oubliées, où les hommes cherchent à redécouvrir un passé perdu. Cette mise en scène de l’après-humanité questionne sur la place de l’humanité, sa survie, et son héritage. Un contraste saisissant qui offre un cadre fascinant pour une adaptation cinématographique ambitieuse.

Aloy, une héroïne hors du commun

Au centre de l’intrigue, nous retrouvons Aloy, une jeune femme rejetée par sa tribu, les Nora. Élevée par un autre exilé, Rost, elle grandit dans l’isolement, mais elle nourrit le désir intense de comprendre son passé et de découvrir le monde au-delà de ses frontières. Aloy possède des talents exceptionnels en archery, en furtivité, et en fabrication, des compétences qui lui permettent de chasser, de survivre, et de percer les mystères de son monde. Sa quête pour comprendre l’origine des machines et l’histoire de l’humanité devient le cœur de l’aventure. Elle se lance alors dans un périple qui l’amène à repousser ses limites, tout en affrontant de terribles dangers, tant humains que mécaniques.

Un passage du petit écran au grand écran

L’adaptation cinématographique de Horizon Zero Dawn marque un tournant important dans le projet initialement prévu pour devenir une série télévisée sur Netflix, sous la direction de Steve Blackman. Le passage du format télévisé au film s’avère prometteur, surtout pour un jeu aussi visuellement impressionnant que celui-ci. Les paysages splendides du jeu, allant des forêts luxuriantes aux montagnes imposantes, en passant par des déserts arides et des toundras glacées, méritent d’être vus dans toute leur splendeur sur grand écran. Le film promet ainsi de donner une nouvelle dimension à l’univers de Horizon Zero Dawn, avec des scènes spectaculaires qui devraient, espérons-le, exploiter tout le potentiel de la technologie IMAX.

Un avenir prometteur pour la saga

Le succès critique et commercial de Horizon Zero Dawn a conduit à la création de sa suite, Horizon Forbidden West, lancée en 2022. Ce deuxième volet poursuit l’histoire d’Aloy, et son dénouement laisse entrevoir de nouvelles aventures. Des rumeurs évoquent déjà la pré-production d’un troisième épisode, qui poursuivrait l’expansion de cet univers riche et dynamique. Le film à venir pourrait donc non seulement revitaliser l’intérêt pour la franchise de Guerrilla Games, mais aussi poser les bases d’une série cinématographique ambitieuse, capable de toucher un large public et de plonger encore plus profondément dans les mystères du monde de Horizon. La saga semble bien partie pour devenir l’une des références incontournables du genre.