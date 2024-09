Horizon Zero Dawn Remastered débarque le 31 octobre 2024 sur PS5 et PC

Horizon Zero Dawn va faire son son grand retour avec des graphismes sublimés en 4K, des mécaniques de jeu renouvelées, un framerate optimisé et des améliorations significatives en matière d'accessibilité.

Tl;dr Une version remastérisée de Horizon Zero Dawn sortira le 31 octobre 2024.

Elle apportera des améliorations graphiques et sonores, ainsi que l’extension The Frozen Wilds.

Horizon Zero Dawn Remastered sera disponible sur PS5 et PC.

Les possesseurs du jeu original pourront faire une mise à niveau pour 9,99 euros.

Une refonte visuelle à couper le souffle

Cette version remasterisée de Horizon Zero Dawn a été spécialement optimisée pour la PS5 et les PC haut de gamme. Le jeu bénéficie désormais de textures en 4K, de meilleures animations faciales, et d’un framerate pouvant atteindre les 60 images par seconde. Les environnements de l’univers post-apocalyptique, déjà impressionnants dans l’original, sont encore plus détaillés, avec une gestion de la lumière et des ombres nettement améliorée. Les joueurs pourront ainsi redécouvrir les paysages grandioses et les créatures mécaniques avec un niveau de précision inégalé.

Horizon Zero Dawn Remastered sera disponible le 31 octobre 2024 sur PS5 et PC au prix de 69,99 euros. Les joueurs possédant déjà Horizon Zero Dawn (sur PS4 ou PC) ou Horizon Zero Dawn Complete Edition (sur PS4, PS5 ou PC) peuvent passer à la version numérique d’Horizon Zero Dawn Remastered pour 9,99 euros. Cette offre s’applique également à ceux qui ont ajouté le jeu à leur bibliothèque pendant l’initiative Play At Home de PlayStation.

Pour les joueurs ayant une version disque de Horizon Zero Dawn sur PS4, il suffira d’insérer le disque dans leur console PS5 pour bénéficier de cette mise à niveau, chaque fois qu’ils souhaitent jouer. Cependant, ceux qui possèdent une version disque de la PS4 et qui ont acheté la PS5 Édition numérique sans lecteur de disques ne pourront pas profiter de cette offre de mise à niveau. Pour ceux qui n’ont pas encore le jeu, il sera disponible à l’achat au prix de 49,99 euros sur le PlayStation Store, Steam ou l’Epic Game Store, incluant la version Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Des temps de chargement réduits

Grâce au SSD ultra-rapide de la PS5 et aux optimisations apportées pour les PC récents, les temps de chargement de Horizon Zero Dawn Remastered seront presque inexistants. Les transitions entre les vastes zones ouvertes du jeu seront désormais fluides, permettant aux joueurs de s’immerger totalement dans l’exploration sans interruption. Cette amélioration est particulièrement bienvenue dans un jeu aussi vaste, où les quêtes et l’exploration nécessitent de fréquents déplacements à travers différents biomes.

Nouvelles fonctionnalités et support de la DualSense

La manette DualSense de la PS5 sera pleinement exploitée dans cette version remasterisée. Les retours haptiques offriront des sensations uniques lors des combats contre les machines, avec des vibrations et des résistances adaptées à chaque arme ou type d’ennemi. Le retour adaptatif des gâchettes permettra, par exemple, de ressentir la tension de l’arc d’Aloy ou le recul de ses armes plus lourdes. De plus, les effets sonores 3D contribueront à une immersion sonore encore plus profonde, rendant l’expérience de chasse et de survie encore plus réaliste.

Inclusivité et améliorations d’accessibilité

Horizon Zero Dawn Remastered inclura une série de nouvelles options d’accessibilité pour garantir une expérience adaptée à tous les joueurs. Des ajustements dans les paramètres de difficulté permettront de moduler plus finement le défi, et de nouvelles options d’affichage et de contrôle seront disponibles pour les joueurs ayant des besoins spécifiques. Guerrilla Games met l’accent sur l’inclusivité, s’assurant que cette aventure épique soit accessible au plus grand nombre, tout en restant fidèle à son gameplay exigeant et captivant.