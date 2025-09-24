Microsoft augmente une nouvelle fois les tarifs des Xbox Series S et X cette année

Pour la deuxième fois depuis le début de l’année, Microsoft annonce une nouvelle hausse des tarifs pour ses consoles Xbox Series S et X, impactant ainsi le budget des joueurs déjà confrontés à un contexte économique tendu.

Tl;dr Hausse des prix pour toutes les consoles Xbox.

Sony et Nintendo augmentent aussi leurs tarifs.

Tarifs élevés malgré les profits en hausse.

Des consoles plus chères malgré leur ancienneté

Alors que la génération actuelle de consoles semble avoir atteint une certaine maturité, les espoirs d’une baisse de prix s’envolent. Au contraire, le secteur connaît une nouvelle vague d’augmentations : dès le 3 octobre, Microsoft appliquera une hausse sur l’ensemble de la gamme Xbox Series X et S, touchant exclusivement les États-Unis cette fois-ci. Officiellement, l’entreprise invoque des « changements dans l’environnement macroéconomique » ; mais nombre d’experts pointent du doigt les récentes fluctuations tarifaires introduites par le gouvernement de Trump.

XBox, PlayStation et Nintendo : tous concernés

Cette tendance n’épargne personne. Après un premier relèvement en mai (+100 $ par console), cette nouvelle hausse reste moins brutale mais bien réelle. Le modèle standard de la Xbox Series X, initialement vendu à 500 $, passe désormais à 650 $. Quant à l’édition spéciale « Galaxy Black », elle subit une inflation spectaculaire, grimpant jusqu’à 799,99 $, soit 200 $ de plus qu’au début de l’année. Les modèles S suivent la même dynamique, oscillant entre 20 et 50 dollars supplémentaires.

Fait notable : seuls les prix des consoles sont concernés. Les accessoires – manettes ou casques – restent inchangés pour le moment. Pourtant, avec une nouvelle génération attendue seulement vers 2027, il serait peut-être judicieux pour les joueurs d’anticiper leur achat.

Du côté de Sony, même refrain. En août dernier, chaque version de la PlayStation 5 a vu son tarif augmenter de 50 dollars aux États-Unis. Aujourd’hui, acquérir une PS5 classique coûte au minimum 549 $, tandis que la version Pro culmine à 749 $.

Chez Nintendo, c’est le lancement récent de la Switch 2 qui cristallise l’attention : comptez désormais au moins 449 $ pour la console seule – certains packs atteignant allègrement les 500 $. À cela s’ajoutent :

une Switch OLED passant à 400 $ ;

la Switch Lite désormais à 230 $ ;

et des accessoires dont le prix suit également cette courbe ascendante.

Les raisons derrière ces hausses répétées

Certes, ces ajustements sont justifiés publiquement par le contexte économique global ou par la pression des taxes américaines récentes. Cependant, il est difficile d’ignorer que Microsoft affiche un bond de +18 % sur ses bénéfices globaux et +13 % sur sa division Xbox… ce qui ne facilite pas l’acceptation par les consommateurs.

Ajoutons que le phénomène concerne également les jeux vidéo eux-mêmes : certaines nouveautés signées Nintendo affichent dorénavant un tarif plafond de 80 dollars dès leur lancement. Reste à voir si ces politiques tarifaires soutiendront la demande dans un marché où le budget gaming est déjà fortement sollicité.

Une patience mise à rude épreuve chez les joueurs

Alors que l’attente d’une nouvelle génération se profile encore à plusieurs années, peu d’alternatives existent pour ceux souhaitant renouveler leur matériel sans grever davantage leur portefeuille. Cette période charnière pose inévitablement la question du pouvoir d’achat et du rapport qualité-prix pour un secteur pourtant en pleine santé financière.