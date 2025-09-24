OD : le nouveau horrifique de Kojima Productions pourrait sortir sur plusieurs plateformes

Avec OD, Hideo Kojima explore l’angoisse psychologique comme jamais auparavant.

Tl;dr Kojima Productions signe avec OD son premier véritable jeu d’horreur psychologique.

La bande-annonce montre Sophia Lillis dans un décor angoissant, réalisé sous Unreal Engine.

Le développement d’OD continue, mais toujours sans date de sortie ni détails de gameplay.

L’horreur selon Hideo Kojima

Depuis quelque temps, la sphère vidéoludique guettait le moindre signe d’avancée du très attendu OD, le projet horrifique mené par Hideo Kojima. L’auteur de jeux cultes tels que Metal Gear ou Death Stranding, connu pour son goût prononcé des expériences atypiques, n’a jamais caché sa fascination pour l’angoisse psychologique. Si ses précédentes œuvres flirtaient déjà avec le malaise et l’étrangeté, elles n’avaient encore jamais franchi pleinement le pas du pur jeu d’horreur. Un cap désormais franchi avec cette nouvelle collaboration, en partenariat avec Xbox et le réalisateur Jordan Peele.

Une séquence anxiogène

Aux côtés du patron de Microsoft Gaming, Phil Spencer, Hideo Kojima a présenté une bande-annonce inédite, laissant entrevoir l’ambiance anxiogène qui attend les joueurs. Réalisée sous Unreal Engine, la séquence frappe par un réalisme bluffant : difficile au premier regard de distinguer s’il s’agit d’images de synthèse ou de prises de vues réelles. On y découvre la comédienne Sophia Lillis, manifestement troublée, allumant des bougies au milieu de silhouettes inquiétantes — un décor où reviennent certains motifs déjà entrevus dans le fameux teaser avorté, P.T. (Playable Teaser). La scène bascule lorsque qu’une présence angoissante entre dans la pièce et agrippe violemment la protagoniste.

Mystères persistants et attentes croissantes

Malgré ce nouvel extrait visuel, les contours de l’intrigue demeurent brumeux. Ni date de sortie ni précisions sur les mécaniques de jeu n’ont filtré. Seule certitude : contrairement aux rumeurs récentes évoquant une annulation ou des modifications majeures du projet, le développement suit bien son cours. Par ailleurs, selon les propres mots de Kojima, il faut s’attendre à ce que OD « suscite la division parmi les joueurs », sans que cette déclaration n’ait été davantage explicitée à ce stade.

La fin de l’exclusivité Xbox pour OD

Initialement annoncé comme une exclusivité pour les consoles Xbox et PC, OD devrait finalement viser un public plus large. En effet, Phil Spencer a laissé entendre que les équipes préparaient une sortie « partout ». De quoi nourrir les spéculations sur une éventuelle compatibilité avec la PS5 ou même des supports mobiles. Il se murmure également que le titre tirerait parti des avancées en matière de cloud gaming, permettant potentiellement une expérience nomade sur différents appareils.

En définitive, si les informations concrètes restent rares autour d’OD, cette apparition médiatique relance sans conteste l’attente et aiguise encore un peu plus la curiosité du public envers le nouveau pari horrifique d’un créateur hors normes.