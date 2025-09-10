Un rapport affirme que la PS6 continuera de proposer des jeux au format physique

Selon un récent rapport, la prochaine console PlayStation devrait continuer à proposer des jeux en version physique. Malgré la montée du numérique, Sony ne renoncerait pas aux supports traditionnels pour sa future PS6.

Tl;dr La PS6 aurait un lecteur de disque détachable.

Deux versions prévues : numérique et avec lecteur.

Design plus simple pour optimiser coûts et logistique.

Vers une PS6 au design repensé ?

L’industrie du jeu vidéo bruisse de rumeurs, même si Sony n’a pas encore levé le voile sur la PS6. Selon des informations glanées par Insider Gaming et relayées par VideoCardz, la future console du géant japonais pourrait inaugurer un changement notable : l’intégration d’un lecteur de disque détachable dès sa sortie. Ce choix marquerait un tournant dans l’approche de la marque vis-à-vis du support physique.

Une stratégie héritée de la PS5 Slim

Le concept ne surgit pas de nulle part. Il rappelle clairement le modèle PS5 Slim, lancé il y a près de deux ans, qui proposait déjà ce système modulable. L’objectif affiché par Sony, à l’époque, était simple : réduire les coûts de fabrication et d’expédition, notamment en période d’incertitude commerciale liée aux droits de douane ou à la logistique internationale. On imagine facilement que cette logique s’étendrait à la prochaine génération.

Deux versions pour répondre à tous les joueurs

Il est question – si ces bruits se confirment – que la PS6 arrive en deux déclinaisons : une console 100% numérique et une édition « disque » livrée avec son lecteur détachable. Les amateurs de supports physiques pourraient ainsi acheter séparément ce dernier, tandis que les adeptes du tout dématérialisé conserveraient un appareil plus épuré. À ce sujet, certains points sont particulièrement à retenir :

L’option « sans lecteur » ne privera pas totalement d’accès aux jeux physiques, grâce au module additionnel.

Cela devrait rassurer les joueurs craignant la disparition des supports traditionnels.

Sony donnerait ainsi plus de liberté aux consommateurs quant au format adopté.

Simplicité et efficacité comme maîtres mots

Au-delà du lecteur amovible, des sources citées évoquent également un design « plus simple », privilégiant l’efficacité, la compacité et la réduction du poids. Une orientation qui n’est sans doute pas anodine face à l’évolution des usages et aux enjeux économiques actuels. Toutefois, toute cette actualité reste à prendre avec précaution : aucune annonce officielle n’a été faite par Sony. Les passionnés devront donc patienter avant d’avoir confirmation – ou non – de ces innovations attendues.