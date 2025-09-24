Physint : un héros dans l’ombre en guise de première image

Le jeu d’action-espionnage Physint se prépare sur la PS6 chez Kojima Productions.

Kojima Productions tease le héros de Physint

À l’occasion du dixième anniversaire de Kojima Productions, l’emblématique game designer japonais Hideo Kojima a dévoilé un premier aperçu de Physint à travers une affiche énigmatique : on y distingue une silhouette à la « Blade Runner », manteau long, arme à la main, déambulant dans une rue urbaine, sous le slogan : « Here comes the feeling. »

Pour l’heure, impossible d’identifier clairement le protagoniste, son visage restant dissimulé. Les spéculations vont bon train quant à un potentiel partenariat avec Robert Pattinson, déjà très proche du créateur de la franchise Metal Gear.

Casting dévoilé et ambitions cinématographiques

Même si le mystère demeure sur l’identité du héros principal, quelques noms émergent parmi les rôles secondaires :

Charlee Fraser, vue dans Anyone but You et Furiosa: A Mad Max Saga ;

Ma Dong-seok (ou Lee Dong-seok), star coréenne qui a fait ses débuts à Hollywood avec Eternals;

Minami Hamabe, révélée dans Kakegurui – Compulsive Gambler et Godzilla Minus One.

L’implication de ces talents laisse présager une production à la croisée des genres. Fidèle à sa réputation d’auteur novateur, Hideo Kojima n’a pas caché son ambition, à savoir fusionner jeu vidéo et cinéma pour offrir une expérience inédite.

Un projet encore loin d’être prêt

Il faut pourtant s’armer de patience. Malgré cette première présentation, il n’existe ni scénario finalisé, ni version jouable de Physint. D’ailleurs, ce titre n’est pour l’instant qu’un nom provisoire. Tout laisse à penser que sa sortie ne devrait pas intervenir avant la fin des années 2020 ou même le début des années 2030 – autant dire une éternité à l’échelle vidéoludique.

Par ailleurs, avant de se consacrer entièrement à ce projet conçu pour la PS6, Kojima Productions doit achever un autre jeu : le jeu d’horreur OD développé en partenariat avec Xbox. Après avoir marqué les esprits avec Death Stranding 2: On the Beach, largement salué en 2025, Hideo Kojima confirme ainsi sa volonté d’explorer sans cesse de nouveaux horizons narratifs.

Tout reste à découvrir

Les fans de Kojima Productions pourraient en apprendre davantage lors des prochaines grandes messes de l’industrie vidéoludique comme les Game Awards ou le Summer Game Fest. En attendant, tout ce qui entoure le jeu d’action-espionnage Physint demeure enveloppé de secrets et d’anticipation – une stratégie parfaitement orchestrée par un maître du suspense vidéoludique.