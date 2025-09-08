Retour inattendu des netbooks : ce PC de jeu hybride réserve bien d’autres surprises

Le retour des netbooks surprend le secteur, alors même qu’un nouvel appareil hybride intrigue la communauté du jeu vidéo. Cette tendance inattendue secoue les habitudes, mêlant nostalgie informatique et innovations dédiées aux joueurs.

Tl;dr Les consoles portables hybrides remplacent les netbooks.

La Digiera Holomax brille, mais coûte très cher.

L’innovation s’accompagne d’une réelle montée en puissance matérielle.

Le retour inattendu de l’esprit netbook

Au fil des années, la nostalgie de l’ère des netbooks n’a jamais vraiment quitté certains passionnés de technologie. Malgré leur format étriqué, leurs performances limitées et des pavés tactiles trop petits, ces mini-PC Windows avaient su marquer leur époque par leur extrême portabilité. Pourtant, il aura fallu attendre une découverte lors du salon IFA 2025 pour que l’évidence saute aux yeux : le concept du netbook a tout simplement muté, prenant désormais la forme de consoles portables hybrides sous Windows.

Des performances qui changent la donne

Avec le lancement du Digiera Holomax, un nouveau cap vient d’être franchi. Oubliez les contraintes techniques d’antan : cette machine embarque un puissant processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, jusqu’à 64 Go de RAM et un impressionnant stockage interne allant jusqu’à 4 To. L’autonomie annoncée atteint dix heures grâce à une batterie de 80 Wh — un chiffre qui suscite tout de même quelques interrogations. Surtout, le refroidissement repose sur un savant mélange de caloducs en cuivre, d’un dissipateur en aluminium et d’un ventilateur tournant à 4200 tr/min.

Mais la véritable révolution réside dans son écran : une dalle 11 pouces capable d’afficher une image en 3D sans lunettes, grâce à une technologie de suivi oculaire intégrée au cadre et assistée par IA. Le rendu rappelle les meilleurs dispositifs du genre, tels que la technologie SpatialLabs d’Acer.

L’hybride fait son show… mais à quel prix ?

En main, le Holomax évoque tour à tour une console moderne et un netbook miniature : contrôleurs détachables aimantés, clavier amovible… L’utilisateur peut jongler entre jeu vidéo nomade et productivité ultra-mobile. Toutefois, une ombre plane : le tarif affiché à la sortie se hisse à 2699 dollars. Même face aux machines les plus musclées comme l’Asus ROG Flow Z13, proposée près de 400 dollars moins cher avec des composants supérieurs pour le jeu vidéo, la pilule passe mal.

Nouveaux usages et perspectives technologiques

Cette vague hybride illustre bien un phénomène plus large : ces appareils séduisent autant pour le divertissement que pour leur capacité à remplacer un ordinateur portable compact. Pour beaucoup, ils deviennent l’outil principal : station d’accueil fixe à la maison ou configuration nomade avec écran portable et clavier externe.

À mesure que les nouvelles puces comme les Ryzen Z2 Extreme débarquent sur le marché, il y a fort à parier que ces formats trouveront définitivement leur place — entre PC ultra-mobiles et plateformes de jeu polyvalentes. Reste qu’à ce niveau de prix, il faut être certain que cette innovation correspond vraiment à ses besoins… La page du netbook est tournée ; elle s’écrit désormais au pluriel avec ces nouveaux compagnons numériques.