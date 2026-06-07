Le Xénomorphe revient plus intelligent que jamais dans Alien: Isolation 2

Après des mois de silence, Alien: Isolation 2 refait surface avec un vrai trailer. Nouveau personnage, Xénomorphe familier et suite enfin concrète.

En bref La suite d’Alien: Isolation montre un nouveau protagoniste après Amanda Ripley, dans une mission liée à un vaisseau accidenté sur une station Weyland-Yutani, avec une ambiance de survie très oppressante.

Le jeu mise sur une expérience de survie renforcée, avec fabrication d’outils, adaptation constante et un Xénomorphe toujours plus dangereux et intelligent.

Annoncé sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC, Alien: Isolation 2 n’a pas encore de date de sortie mais marque enfin le retour officiel de la licence après des années d’attente.

On l’attendait depuis si longtemps que le simple fait de le voir bouger suffit presque à relancer la machine. Au Summer Game Fest 2026, Alien: Isolation 2 a enfin montré quelque chose de concret, enfin, concret à sa manière. Le trailer reste très avare, mais il confirme l’essentiel, la suite existe bel et bien et elle garde intacte cette ambiance poisseuse qui faisait tout le sel du premier.

Une bande-annonce qui montre juste assez

Dès l’ouverture, une voix en japonais lâche au personnage qu’il a commis une erreur coûteuse, le genre de faute que la compagnie pardonne rarement. On comprend aussi qu’il s’agit d’une dernière chance. Pas mal pour poser le ton.

Le reste, c’est une pluie battante, des débris qui sentent fort le crash ou l’explosion, et des flashes d’images très courts. La page Steam en dit un peu plus, une équipe d’exploration a retrouvé un vaisseau accidenté, puis l’un de ses membres part enquêter. Le décor, selon Creative Assembly, c’est Kurosaki Station, un avant-poste de Weyland-Yutani sur une planète détrempée. On aperçoit aussi un androïde littéralement fendu en deux, une fusée éclairante, un lance-flammes, le Xénomorphe et un gros plan sur une paire d’yeux. Ça suffit pour remettre la pression. Clairement.

Amanda Ripley s’efface, un nouveau visage arrive

Ces yeux, justement, semblent appartenir au nouveau personnage principal. Et là, info importante, ce ne sera pas Amanda Ripley, héroïne du jeu de 2014 et fille d’Ellen Ripley. Creative Assembly ne dit pas encore qui prend le relais, ni comment cette suite se raccordera au premier épisode, qui laissait quand même un sacré cliffhanger.

Le studio promet en revanche une survie plus rugueuse. Il faudra encaisser les éléments, improviser, fabriquer ou adapter de nouveaux outils, des techniques et des tactiques. En gros, pas juste courir et prier très fort.

Pourquoi cette annonce compte vraiment ?

Si ce trailer fait autant réagir, c’est parce que le dossier traîne depuis une éternité. Le premier Alien: Isolation, sorti en 2014, s’était offert un statut de jeu culte grâce à sa tension et à son respect presque maniaque du film de 1979. Mais chez Sega, l’équation semblait moins romantique.

En 2015, le patron du studio, Tim Heaton, expliquait que le jeu avait à peine atteint l’équilibre, et que ce n’était pas le niveau attendu par Sega. Il y a bien eu un spin-off mobile en 2019, puis plus grand-chose, jusqu’à la confirmation officielle de la suite en 2024, au moment du dixième anniversaire du jeu. Et un premier mini-teaser avait suivi le 26 avril, pour l’Alien Day. Cette fois, on tient enfin autre chose qu’un clin d’œil.

Côté concret, il manque encore le plus frustrant, une date. Alien: Isolation 2 est simplement annoncé sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.

Le directeur créatif Al Hope reste lui aussi assez prudent, mais il promet une expérience plus évoluée, avec un tueur plus intelligent, un environnement plus hostile et des chances de survie encore plus maigres. Bref, le même cauchemar, en pire. Et c’est exactement pour ça qu’on va surveiller ça de très près.