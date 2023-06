Sonic Superstars : un rendu en 3D pour un jeu de plateforme coloré

L'éditeur japonais Sega adopte une nouvelle approche visuelle pour la licence Sonic.

En plus d’annoncer le retour du designer Naoto Ohshima, qui a créé l’apparence originale de Sonic et du Docteur Ivo Robotnik alias Eggman, avec un nouveau personnage pour l’hérisson bleu et ses amis, Sega présente Sonic Superstars avec de premières informations :

Le voyage de Sonic et de ses amis commence sur les magnifiques North Star Islands, un lieu mystique offrant des environnements inédits, ainsi qu’une histoire mystérieuse à découvrir. Des créatures gigantesques, des aventures exaltantes et des plans machiavéliques échafaudés par le Dr. Eggman attendent Sonic et ses amis, qui peuvent dorénavant obtenir de nouveaux pouvoirs appelés les Emerald Powers en ramassant des Chaos Emeralds.

Un trailer pour Sonic Superstars

Jouable en solo ou à plusieurs (quatre joueurs en local), Sonic Superstars sera disponible à l’automne prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.