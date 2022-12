Company of Heroes 3 : une Console Edition est annoncée

Relic Entertainment prépare une Console Edition pour Company of Heroes 3.

Nouveau RTS ambitieux du studio canadien Relic Entertainment, Company of Heroes 3 utilise l’Essence Engine 5.0, le même moteur graphique utilisé pour développer Age of Empires IV. Que cela soit sur PC ou dans la Console Edition, les joueurs joueront sur les fronts italien et nord-africain de la Seconde Guerre mondiale avec les forces militaires allemandes, britanniques et américaines. La campagne d’Italie se déroule sur une carte stratégique massive où les joueurs décident de l’escarmouche à venir, avec des missions annexes qui aideront le joueur à amasser plus de territoires pour les puissances alliées. Plus ils contrôlent de territoires, plus ils ont de ressources sous leur contrôle. Dans la campagne d’Afrique du Nord, les joueurs dirigent des armées l’une après l’autre, de manière linéaire.

Un trailer pour la Console Edition de Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 – Console Edition sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S quelques mois après sa sortie sur PC via Steam le 23 février 2023.

Relic Entertainment précise :

Nous avons une longue tradition d’expériences stratégiques incroyables sur PC. Nous savions que nous devions faire de même pour Company of Heroes 3 et proposer le meilleur jeu de l’histoire de la franchise sans aucun compromis. En même temps, nous voulions élargir le public de Company of Heroes 3 en portant ce nouvel opus sur consoles. Au lancement, les deux versions seront presque identiques, à l’exception de certains changements mineurs. En outre, nous bénéficions d’un soutien considérable de la part de nos studios partenaires chez Sega afin que la Console Edition de Company of Heroes 3 réponde aux exigences élevées de nos développeurs et de nos joueurs sur les consoles de Sony et Microsoft.

Du gameplay pour la Console Edition de Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 – Console Edition sera compatible avec toutes les manettes, souris et claviers, supportera une résolution de qualité 4K, n’aura pas de boutique in-game ni de défis et et ne disposera pas d’une option de personnalisation avec des mods. Certains contenus de post-lancement, cosmétiques ou ajouts de gameplay seront disponibles sur les consoles de Sony et Microsoft après leur sortie sur PC.

Relic Entertainment promet le plus grand et le meilleur jeu Company of Heroes à ce jour. Dans les combats RTS, les joueurs vivront des batailles à grande échelle sur des cartes épiques. Relic Entertainment a ajouté le nouveau système de pause tactique, s’inspirant des RPG tactiques. Lorsque l’action est en pause, les joueurs peuvent toujours donner des ordres à leurs unités, ce qui leur donne plus de flexibilité. Cela donne également aux joueurs le temps de donner un sens au chaos du champ de bataille – mais uniquement en mode solo. La destruction a également été intensifiée, avec des chars qui roulent sur tout ce qui est assez petit pour être piétiné, et une artillerie suffisamment puissante pour abattre les murs où l’infanterie s’est abritée. Mais les structures tombées peuvent également servir de nouveaux abris, bien que plus petits, que l’infanterie peut utiliser à son avantage. Company of Heroes 3 sera également doté de systèmes d’éclairage et de sonorisation fantastiques qui feront encore mieux ressortir les ravages.