Company of Heroes 3 a été reporté au début de l’année prochaine

Relic Entertainment souhaite s’assurer que Company of Heroes 3 sera à la hauteur des attentes des joueurs.

Le prochain opus de la série RTS emblématique de Relic Entertainment, Company of Heroes 3, a été retardé à moins d’un mois de sa sortie. Au lieu de paraître le 17 novembre prochain en exclusivité sur PC, Company of Heroes 3 sortira le 23 février 2023 :

Travailler avec la communauté CoH-Dev ces dernières années a été une expérience particulièrement enrichissante, et nous sommes extrêmement reconnaissants pour l’ensemble de leurs contributions à CoH3 jusqu’à présent. Nous souhaitons offrir l’expérience de jeu la plus complète et immersive de l’histoire de la licence, et c’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps supplémentaire pour corriger les bugs, équilibrer et peaufiner le jeu pour assurer aux joueurs et joueuses la meilleure expérience possible au lancement.