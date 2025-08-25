Microsoft admet que la dernière mise à jour de Windows 11 nuit aux performances des applis de streaming

Microsoft a reconnu que la dernière mise à jour de Windows 11 provoque une baisse notable des performances sur certaines applications de streaming, perturbant ainsi l’expérience des utilisateurs et soulevant des inquiétudes quant à la stabilité du système d’exploitation.

Tl;dr Mise à jour Windows cause forts ralentissements sur le streaming.

Problème lié au protocole NDI et RUDP.

Des solutions temporaires existent, correctif définitif attendu.

Des failles corrigées, mais à quel prix ?

Après l’installation des mises à jour de sécurité KB5063878 et KB5063709, les utilisateurs de Windows 11 24H2 et Windows 10 21H2/22H2 se retrouvent confrontés à une série d’ennuis majeurs. Plusieurs signalements convergent : performances en chute libre sur certaines applications de streaming, notamment OBS et les NDI Tools. Dès lors, la frustration monte dans la communauté, notamment chez les créateurs de contenu vidéo.

Streaming mis à mal par le protocole NDI

Dans le détail, le problème affecte directement le protocole NDI (Network Device Interface), un standard largement adopté pour la transmission vidéo haute définition sur réseau local. Comme l’a précisé Microsoft, une latence extrême, des saccades importantes ou un son haché surviennent dès lors que l’on tente d’utiliser ce protocole – principalement en mode « Display Capture » sur les machines sources. Les équipes de NDI, elles-mêmes surprises par la chute du trafic suite à cette mise à jour problématique, confirment que l’origine se situe dans le mécanisme de communication par défaut du NDI : le Reliable User Datagram Protocol (RUDP). Les flux passant par d’autres protocoles comme UDP ou Single-TCP continuent en revanche de fonctionner normalement.

S’adapter en attendant mieux : les solutions temporaires

Face à cette situation épineuse, tout n’est pas perdu pour les utilisateurs touchés. La communauté technique recommande quelques astuces concrètes pour contourner temporairement l’obstacle :

Passez le mode de réception NDI en Single TCP ou UDP via l’application Access Manager des NDI Tools.

Désinstallez la mise à jour incriminée (KB5063878 ou KB5063709) depuis les paramètres Windows si nécessaire.

Il convient néanmoins de souligner que ces manipulations ne sont pas infaillibles. Certains usagers devront sans doute patienter jusqu’à ce qu’un correctif officiel soit déployé.

L’équation complexe des mises à jour Windows

Cet épisode rappelle la délicate balance entre correction des vulnérabilités – plus d’une centaine dans ce cas précis, dont une faille critique zero-day touchant Kerberos – et maintien des performances pour tous les profils d’utilisateurs. Si Microsoft poursuit ses investigations, il semble clair que chaque évolution du système d’exploitation peut engendrer son lot de surprises… et parfois, de sérieux contretemps pour ceux qui misent au quotidien sur leurs outils numériques.