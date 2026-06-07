The Wolf Among Us 2 sort enfin du flou après des années d’attente

Après des années de reports, The Wolf Among Us 2 vise 2027. Et Telltale en profite pour confirmer aussi un remaster du premier jeu en 2026.

En bref The Wolf Among Us 2 est toujours en développement et sa sortie est désormais estimée à 2027 sur plusieurs plateformes encore non précisées.

Le jeu poursuivra l’histoire de Bigby Wolf dans une ambiance sombre de thriller policier, avec des personnages déjà connus comme Colin et de nouveaux éléments inspirés de contes revisités.

Le projet a connu un développement très instable, marqué par des retards, des changements de moteur et des bouleversements internes chez Telltale Games.

Attendre Bigby Wolf, c’est devenu une tradition un peu absurde. Cette fois, il y a quand même du concret, The Wolf Among Us 2 a refait surface au Summer Game Fest avec une fenêtre de sortie calée à 2027.

Le problème, c’est que Telltale Games n’a presque rien lâché derrière. Pas de liste de machines, pas de date plus précise, pas de vrai topo sur la suite. Mais après des années de silence, de reports et de faux départs, voir le jeu respirer à nouveau, c’est déjà beaucoup. Pour un projet pareil, un simple signe de vie devient un événement.

Une fenêtre, enfin

Ce nouveau trailer ne règle pas tout, loin de là. Il confirme surtout que The Wolf Among Us 2 existe encore et qu’il devrait arriver en 2027 sur un groupe de plateformes encore non annoncé.

C’est maigre, oui. Mais pour un jeu coincé dans les limbes depuis si longtemps, ce retour officiel change la donne. On n’est plus dans la rumeur ou le teaser nostalgique, on reparle enfin d’une vraie sortie.

Le trailer ramène Bigby dans une ville sous tension

Côté ambiance, la bande-annonce reste fidèle à ce qui faisait le sel du premier. Des meurtres secouent la ville, et plusieurs visages connus ou très reconnaissables pointent déjà le bout de leur nez.

On y retrouve Bigby Wolf, mais aussi Colin le cochon. Et il y a des clins d’œil appuyés à The Wizard of Oz, avec Scarecrow, Tin Man et Dorothy. Bon, ça ne dit pas grand-chose sur la structure du jeu, mais le casting vendu par le trailer a de quoi réveiller les fans.

Telltale relance aussi le premier épisode

L’autre annonce de Telltale Games pendant le show, c’est un remaster du premier The Wolf Among Us. Sortie visée, plus tard en 2026.

Là aussi, c’est flou. Le studio n’a pas détaillé les améliorations prévues, ni les plateformes concernées. On savait que la rumeur tournait fort, elle est désormais confirmée. Et franchement, remettre le premier jeu en avant juste avant la suite, c’est la logique même.

Un développement qui a vraiment tangué

Il faut se souvenir d’où vient cette attente. Le premier épisode de la saison 1 de The Wolf Among Us est sorti en octobre 2013, puis les quatre suivants se sont étalés jusqu’en juillet 2014. Depuis, les joueurs attendent la suite de l’histoire de Bigby Wolf.

Et pour ce deuxième chapitre, le chantier a été tout sauf tranquille. Premier trailer en décembre 2019 au The Game Awards, retour plus officiel en février 2022 avec une sortie promise pour 2023, puis cible totalement ratée. Entre-temps, AdHoc Studio, qui devait épauler Telltale Games, est parti pour cause de désaccords créatifs. Le jeu a aussi changé d’engine, en passant de Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5.

Ajoutez à ça l’implosion de Telltale Games en 2018, sa reformation l’année suivante, puis des licenciements quelques années plus tard. Résultat, cette annonce pour 2027 ressemble moins à un sprint final qu’à une sortie de tunnel. Et vu l’historique, personne ne va crier victoire trop vite.