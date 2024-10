The Wolf Among Us 2 n’est pas annulé : Telltale Games rassure les fans

Malgré une longue période de silence et plusieurs reports, le studio américain Telltale Games a confirmé a confirmé que le développement de The Wolf Among Us 2 est toujours en cours.

Tl;dr The Wolf Among Us 2 n’a pas été abandonné par Telltale Games.

Le développement est ralenti par des défis techniques, mais progresse.

Telltale Games priorise la qualité avant la sortie de The Wolf Among Us 2.

Un parcours tumultueux

En 2018, la fermeture soudaine de Telltale Games a semé la panique parmi les amateurs de leurs jeux narratifs, y compris The Wolf Among Us. Basé sur la série de comics Fables, ce jeu avait acquis un statut culte pour sa narration immersive et ses personnages intrigants. La promesse d’une suite avait enflammé les fans, mais la faillite du studio a brusquement interrompu les plans. Le studio a heureusement été relancé en 2019, mais la communication limitée sur The Wolf Among Us 2 a maintenu les craintes, laissant planer des doutes sur l’avenir du jeu.

Un message rassurant

Récemment, Telltale Games a clarifié la situation lors d’une déclaration, affirmant que The Wolf Among Us 2 n’est pas annulé, mais que la production a nécessité des ajustements. Le studio a insisté sur le fait qu’il prend son temps pour garantir un jeu de qualité, fidèle à l’esprit de la franchise. Cela a apaisé les inquiétudes des fans, qui redoutaient une nouvelle disparition du projet après plusieurs années d’attente.

Les difficultés techniques rencontrées par Telltale Games

La production de The Wolf Among Us 2 a été marquée par plusieurs défis, notamment un changement de moteur graphique vers l’Unreal Engine 5. Ce passage à une technologie plus avancée a rallongé le développement, mais promet une amélioration notable de l’aspect visuel et de la fluidité du jeu. L’équipe de Telltale Games a également dû s’adapter aux nouveaux processus internes, suite à la réorganisation du studio après sa renaissance. Cependant, ces ajustements sont vus comme nécessaires pour livrer une suite à la hauteur des attentes.

Des promesses pour une expérience immersive

Telltale Games reste ferme : la sortie de The Wolf Among Us 2 se fera quand le jeu sera prêt. Le studio préfère retarder la sortie plutôt que de livrer un produit inachevé. L’objectif est de maintenir le niveau de qualité narratif qui a fait la réputation de Telltale, tout en offrant une immersion visuelle à travers la nouvelle technologie utilisée. En parallèle, Telltale Games travaille sur d’autres projets, mais The Wolf Among Us 2 demeure l’une de ses priorités. Cette stratégie de long terme vise à rétablir la confiance des fans et à assurer la pérennité du studio.