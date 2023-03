The Wolf Among Us 2 : la sortie du jeu narratif est de nouveau décalée

Telltale Games repousse la sortie de The Wolf Among Us 2 au-delà de 2023 pour faciliter la transition avec le moteur graphique Unreal Engine 5 et éviter d'imposer du crunch à ses développeurs.

Après de multiples reports, une annulation puis un reboot, The Wolf Among Us 2 de Telltale Games et AdHoc Studio sortira désormais quand il sera prêt :

Nous savons que c’est frustrant à apprendre. Nous avons commencé à travailler sur ce projet en 2020 et nous sommes toujours déterminés à raconter la suite des aventures de Bigby et du reste de la bande de Fabletown. Cependant, cela va demander plus de temps. Aussi déçus que vous puissiez l’être, nous nous sentons encore plus mal d’avoir à le dire. Mais le travail continue. Nous nous engageons à fournir la suite que les fans méritent et à faire ce qu’il faut pour que le jeu se fasse dans les meilleures conditions, tout en protégeant la santé de notre équipe.

The Wolf Among Us 2 est développé dans de bonnes conditions

Jamie Ottilie, PDG de Telltale Games, ne veut pas instaurer une culture du travail toxique avec le développement de The Wolf Among Us 2 :

Si nous sortons ce jeu et qu’il n’est pas prêt, nous allons être laminés. Les attentes sont assez élevées, et nous voulons avoir le temps de les satisfaire, nous voulons en être fiers et savoir que c’est le meilleur jeu que nous pouvions faire. Que le monde dise ce qu’il veut une fois le jeu terminé, mais au moins nous savons que dans ces temps, dans ces conditions, c’est le meilleur jeu que nous pouvions faire. J’ai fait du crunch par le passé, et je ne veux pas le refaire, et ce n’est pas juste de le demander. Vous ne pouvez pas organiser une entreprise autour de ça. Donc oui, il s’agit en partie de maintenir une culture de travail saine. Nous ne voulons pas épuiser nos bons éléments. Il a été incroyablement difficile de recruter ces deux dernières années entre le COVID, la situation du marché du travail et la croissance de l’industrie des jeux. Donc, il est certain qu’épuiser les gens ou les rabaisser est la mauvaise chose à faire à long terme. Ce n’est pas ainsi que l’on construit une entreprise. Et en tant qu’industrie, nous sommes terriblement mauvais à ce sujet. Nous épuisons nos employés. Nous épuisons nos meilleurs éléments plus rapidement. Et en tant qu’industrie, si nous voulons continuer à nous développer, nous devons arrêter ça. Nous devons juste arrêter de le faire et faire de meilleurs choix.

The Wolf Among Us 2 sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store.