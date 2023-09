L'univers de The Wolf Among Us passe dans le domaine public. DC Comics conteste évidemment très véhément tout cela.

Bill Willingham, le créateur de la série de comics Fables, déclare que vous possédez aujourd’hui pleinement son travail, dans son intégralité et pour toujours. Bill Willingham a en effet fait passer son œuvre, qui sert de base au jeu de Telltale Game The Wolf Among Us, dans le domaine public, principalement parce qu’il ne peut se permettre d’attaquer DC Comics en justice.

Dans un long post sur sa page Substack, l’artiste explique ce qu’il reproche à l’éditeur. Il indique notamment que les gens avec qui il a négocié il y a 20 ans ont été remplacés par d’autres “dépourvus de toute intégrité, qui choisissent désormais d’interpréter chaque aspect de [leur] contrat de manière que cela ne profite qu’à DC Comics et ses entreprises.”

Selon Bill Willingham, DC ne prend pas en compte ses commentaires comme les artistes pour les jaquettes ou la mise en forme des nouvelles collections. Et cela semble bien peu de choses par rapport à ses autres allégations, entre versement tardif des royalites ou sous-estimation de ces mêmes royalties pour que DC ne lui paye pas tout ce qu’il doit. Mais l’artiste explique que l’entreprise est allée plus loin encore récemment, tentant de l’obliger à renoncer à la propriété de Fables.

Il mentionnait Telltale Games en particulier, lorsqu’il a rapporté comment des cadres de DC auraient admis qu’ils pensaient pouvoir tout faire avec cette propriété. Cela inclut ne pas protéger l’intégrité de ses histoires et des personnages chez les tierces parties – Telltale Games, autrement dit – qui voudraient les transformer en profondeur. De plus, il ne toucherait rien du fait que DC propose son travail sous licence à ces tierces parties.

Si Bill Willingham est parfaitement conscient d’être lié par son contrat avec DC et ne pas pouvoir publier quoi que ce soit en lien avec Fables sans l’accord de l’entreprise, il argue que le grand public, lui, ne l’est pas. “[Vous] avez le droit de réaliser des films et des cartoons Fables, et de publier vos livres Fables, et de fabriquer vos jouets Fables et de faire tout ce que vous voulez avec votre propriété, parce que désormais, c’est aussi la vôtre.”

DC, son côté, est évidemment en total désaccord avec Bill Willingham et son interprétation du contrat et de loi sur le droit d’auteur. “Les comics Fables et autres romans graphiques publiés par DC, ainsi que les histoires, personnages et éléments inhérents, sont la propriété de DC et protégés par les lois sur le droit d’auteur des États-Unis et dans le monde entier en accord avec les lois locales et n’appartiennent pas au domaine public”, déclarait le géant dans un communiqué. “DC se réserve tous les droits et prendra toutes les actions jugées nécessaires ou appropriées pour protéger ses droits sur la propriété intellectuelle.”

Difficile, à ce stade, de savoir comment cette histoire pourrait affecter The Wolf Among Us 2, de Telltale, qui est actuellement prévu pour 2024. Le jeu devait sortir cette année, mais le développeur avait choisi de reporter son lancement, très probablement pour se laisser le temps de passer de l’Unreal Engine 4 à l’Unreal Engine 5.