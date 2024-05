David Corenswet en Superman : un costume abîmé, des bottes rouge vif… et une attaque extraterrestre dans le ciel

Le nouveau Superman de DC Studios se dévoile avec une première image.

Tl;dr DC Studios révèle le costume du nouveau Superman interprété par David Corenswet.

Le costume semble avoir été utilisé depuis un certain temps, évoquant plusieurs combats.

Une attaque extraterrestre semble se produire au-dessus de Metropolis.

La sortie du film Superman est prévue pour le 11 juillet 2025.

Une première image de David Corenswet en Superman

Les fans de l’univers DC ont enfin eu un avant-goût de la nouvelle incarnation de Superman. Basé sur le personnage de Superman de DC Comics, le long métrage de James Gunn est un reboot, mais celui-ci ne dépeindra pas les origines du super-héros. Il fera d’ailleurs partie du premier chapitre du nouvel univers DC, Gods and Monsters.

Les détails du costume de Superman

Le costume du nouveau Superman de David Corenswet semble refléter une combinaison d’armure et de spandex, très similaire aux costumes de la relance DC Rebirth. Des détails intrigants sont également présents, tels que les lignes indiquant une utilisation prolongée, et l’écusson S usé, suggérant que le Man of Steel a déjà participé à plusieurs combats.

Des débats ont fait rage en ligne sur la question de savoir si le nouveau costume de Superman de l’univers DC devrait inclure les emblématiques slips rouges. L’image officielle de DC Studios semble confirmer leur présence, ainsi que la fameuse mèche de Superman, un détail préféré de nombreux fans de la franchise.

Des mystères demeurent

En arrière-plan de l’image, on peut apercevoir ce qui semble être une attaque extraterrestre en cours au-dessus de Metropolis. Certains fans spéculent que cela pourrait être un premier indice de l’invasion de Brainiac, bien que cela reste à confirmer. Il faudra attendre la sortie de la bande-annonce du film pour en savoir plus.

Le film Superman, écrit et réalisé par James Gunn, est prévu pour le 11 juillet 2025. Il marquera le début d’une nouvelle ère pour l’univers DC, après le départ d’Henry Cavill du rôle de Superman.