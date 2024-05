Dwayne Johnson s’entraine pour The Smashing Machine, un drame sur un champion de l’UFC

The Smashing Machine du réalisateur Benny Safdie mettra en scène le comédien américain Dwayne Johnson.

Tl;dr Dwayne Johnson s’entraîne pour The Smashing Machine.

Le film est réalisé par Benny Safdie et distribué par A24.

Dwayne Johnson interprétera le champion de l’UFC, Mark Kerr.

The Smashing Machine est attendu pour 2025.

Un nouveau défi pour Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, le célèbre acteur et ancien lutteur de la WWE, est de retour dans le ring. Cette fois, ce n’est pas pour un match de lutte, mais pour se préparer à son rôle dans le film à venir The Smashing Machine. Il interprétera Mark Kerr, le champion de l’UFC.

Un entraînement intense

Dwayne Johnson ne ménage pas ses efforts pour ce rôle. Une vidéo publiée sur Instagram le montre en pleine séance d’entraînement, pratiquant la boxe et la lutte. Il s’agit, selon lui, d’un “parcours extrêmement humble, intense et motivant“. Il souligne que le rôle nécessite plus de travail que tous ceux qu’il a interprétés auparavant.

Un rôle sur mesure ?

Si Dwayne Johnson semble être le choix logique pour incarner Mark Kerr, compte tenu de son passé de lutteur, le film The Smashing Machine représente néanmoins un défi pour lui. En effet, le film est un drame, un genre auquel Dwayne Johnson est moins habitué. La majorité de ses rôles ont été dans des films d’action ou des comédies. Il faudra donc un autre ensemble de compétences pour réussir dans ce rôle.

Un film attendu

Réalisé par Benny Safdie et distribué par A24, The Smashing Machine ne dispose pas encore de date de sortie, mais est attendu en 2025. Le film marquera les débuts de Dwayne Johnson avec A24 et le retour de Safdie avec le distributeur. Emily Blunt et Lyndsey Gavin font également partie du casting.