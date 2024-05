Deux ennemis jurés de Hulk débarqueront en 2025, sans affrontement en vue

Captain America: Brave New World va ramener certains ennemis classiques de Hulk.

Tl;dr Deux antagonistes de Hulk reviennent dans Captain America: Brave New World.

Hulk, incarné par Mark Ruffalo, n’aura probablement pas son propre film.

Le film présente les personnages de General Ross et The Leader.

Hulk est absent malgré la présence de ses ennemis classiques.

Retour des antagonistes de Hulk dans le MCU

Le MCU verra le retour de deux antagonistes majeurs de Hulk dans le film Captain America: Brave New World. Cependant, le géant à la peau verte, incarné par Mark Ruffalo, ne les affrontera probablement pas. Bien que Mark Ruffalo ait joué le rôle de Bruce Banner, le physicien de génie, et de son alter ego Hulk, dans plusieurs films du MCU, il n’a jamais eu droit à un film solo.

De nouveaux visages familiers

Captain America: Brave New World mettra en scène deux méchants importants de l’univers de Hulk. Le Général Ross et The Leader reviendront sur le grand écran, avec en bonus le retour probable de Betty Ross, l’intérêt amoureux de Bruce Banner. Malgré l’incertitude d’un film solo pour Hulk, ces personnages classiques de la mythologie de Hulk sont bel et bien de retour.

Des méchants charismatiques

Le film se concentrera sur Sam Wilson en tant que nouveau Captain America, et a déjà laissé entrevoir le casting de Harrison Ford en tant que général Thaddeus “Thunderbolt” Ross et le retour de Tim Blake Nelson en tant que The Leader. Malgré son statut d’anti-héros et de méchant occasionnel, le général Ross travaillera avec Sam Wilson pour reconstruire les Avengers dans Captain America: Brave New World.

Une absence notable

Malheureusement, bien que deux méchants classiques de Hulk soient confirmés pour rejoindre le casting de Captain America: Brave New World, Hulk est introuvable. Le MCU a été critiqué par les fans de la bande dessinée pour avoir minimisé l’histoire tragique et le personnage sombre de Hulk en faveur d’une présence plus comique.