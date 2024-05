Retour de Jeff Bridges dans TRON 3 : une décision de casting controversée qui s’aggrave

Il a été confirmé que Jeff Bridges, acteur emblématique de la franchise, fera son retour dans Tron: Ares. Cependant, cela soulève un problème de casting plus frustrant qu'auparavant pour le troisième opus de Tron. Quelle pourrait être la source de cette frustration ?

Tl;dr Tron: Ares confirme le retour de Jeff Bridges.

Jared Leto jouera le protagoniste, un personnage tout nouveau.

Des acteurs de précédents films Tron ne sont pas confirmés.

Les fans sont déçus du non-retour de Garrett Hedlund et Olivia Wilde.

Retour surprenant dans Tron: Ares

Annoncé pour octobre 2025, Tron: Ares confirme la participation de plusieurs acteurs clés de la franchise, notamment Jeff Bridges, qui a joué le rôle principal dans le Tron original de 1982. La décision controversée de Disney de donner le rôle principal à Jared Leto a suscité des réactions mitigées. Leto jouera Ares, un personnage complètement nouveau dans l’univers Tron. Le retour de Bridges signifie que le personnage de Kevin Flynn, un programmeur informatique et développeur de jeux vidéo qui a été le premier à être transporté à l’intérieur d’un ordinateur, aura toujours une influence sur le troisième film.

Un casting impressionnant

Outre Bridges et Leto, un casting impressionnant se prépare à apparaître dans Tron: Ares. Greta Lee, qui a récemment livré une performance digne d’un prix dans Past Lives, sera de la partie, tout comme Evan Peters (American Horror Story), Hasan Minhaj (Patriot Act), Jodie-Turner-Smith (After Yang) et Gillian Anderson (The X-Files). Cependant, d’autres acteurs des précédents films Tron n’ont pas été confirmés pour Tron 3.

Une déception pour les fans

Le Tron original, sorti en 1982, avait impressionné le public avec ses effets spéciaux innovants et ses costumes inventifs. Malgré un succès mitigé, Tron a rapporté des millions à Disney grâce aux produits dérivés, aux jeux vidéo et aux bandes dessinées. Le retour de Bridges dans Tron: Ares, mais pas celui de Hedlund ou Wilde, est une déception pour les fans.