Tron 3 : Le tournage officiellement lancé après un retard frustrant

Malgré une série de retards et de contretemps frustrants, Joachim Rønning, le réalisateur de Tron 3, a confirmé que le tournage du troisième volet de la saga de science-fiction avait officiellement commencé. Quelle surprise nous réserve-t-il ?

Le voyage dans le monde numérique reprend

Après une série de retards et de contrariétés, le tournage de Tron: Ares, le troisième film de la franchise Tron, a enfin été lancé. Les fans de cette saga de science-fiction culte attendent avec impatience le retour dans le monde numérique du Grid.

Un parcours semé d’embûches

Le projet de ce troisième opus a connu de nombreux rebondissements. En effet, les plans pour une suite à Tron: Legacy de 2010 ont été annoncés dès la sortie du second film, mais ont finalement été abandonnés en 2015 lorsque Disney a annoncé qu’ils avaient renoncé au film. Cependant, en 2017, le projet a repris vie avec l’annonce de la participation de Jared Leto. Le tournage devait enfin débuter en août de l’année dernière, mais a été une fois de plus retardé à cause des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA.

Confirmation du réalisateur

Joachim Rønning, le réalisateur, a confirmé sur Instagram que le tournage de Tron 3 avait enfin commencé. Il a partagé une photo de plateau, révélant le logo stylisé de Tron 3 avec le numéro 3 à la place de la lettre O, accompagné de la légende “WEEK 1 ON THE GRID.”

Qu’attendre de cette suite ?

Malgré un succès modéré lors de sa sortie en 1982, le premier film Tron est devenu un classique culte et a été salué pour ses effets visuels révolutionnaires et son concept unique. Aucune information n’a encore été donnée concernant le retour des stars de Tron: Legacy, Garrett Hedlund et Olivia Wilde, dans Tron: Ares. Cependant, la sortie de ce dernier en décembre 2025 marquera 43 ans depuis que le premier film a émerveillé le public et introduit le monde au royaume numérique du Grid.