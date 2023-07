Disney mise sur Cameron Monaghan et Sarah Desjardins pour Tron : Ares

Le casting de Tron : Ares se renforce avec l'arrivée des acteurs Cameron Monaghan et Sarah Desjardins.

Si Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Greta Lee et Jared Leto sont déjà prêts pour le tournage de Tron : Ares écrit par Jesse Wigutow et Jack Thorne, Cameron Monaghan et Sarah Desjardins sont les nouvelles têtes qui débarquent dans le projet réalisé par Joachim Rønning, qui a réalisé Pirates of the Caribbean : Dead Men Tell No Tales et Maleficent : Mistress of Evil pour Disney, après avoir percé avec Kon-Tiki en 2012. Les détails concernant les personnages incarnés par Cameron Monaghan et Sarah Desjardins ne sont pas encore connus, sachant que le film se focalisera sur le programme informatique Ares qui passe du monde numérique à celui des humains.

Cameron Monaghan et Sarah Desjardins, les stars du moment à Hollywood

Plus connu pour son rôle de Ian Gallagher dans la série Showtime Shameless, récompensée par un Emmy, qui a duré onze saisons entre 2011 et 2021, Cameron Monaghan a également interprété les jumeaux dérangés Jerome et Jeremiah Valeska dans la série Gotham de la Fox. Il a également interprété le rôle de Cal Kestis dans Star Wars Jedi : Fallen Order et Star Wars Jedi : Survivor. Enfin, on l’a également vu dans des films tels que l’indie The Year of Spectacular Men (L’année des hommes spectaculaires), sous la direction de Lea Thompson, et la comédie dramatique Click d’Adam Sandler.

Sarah Desjardins incarne Callie Sadecki, la fille adolescente de Melanie Lynskey qui entretient des relations tendues avec ses parents, dans la série Yellowjackets de Showtime. La série a été nommée aux Emmy Awards dans la catégorie “Meilleure série dramatique”. Elle est aussi la vedette du succès surprise de Netflix, The Night Agent, qui a rapidement grimpé dans les classements et s’est retrouvée sur la liste des séries les plus populaires de tous les temps de Netflix. Elle est également nominée pour un HCA Award dans la catégorie “Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique en streaming” pour son interprétation de Maddie Redfield, la fille du vice-président qui se retrouve prise entre les feux de la mauvaise conduite de son père.