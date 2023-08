Telltale Games annonce l’acquisition de Flavourworks

Flavourworks est racheté par Telltale Games.

Avec l’acquisition du studio britannique Flavourworks (Erica, Hush-Crane, Cuttlefish), Telltale Games met la main sur la technologie de streaming interactif TouchVideo. Celle-ci facilite l’interaction entre un gameplay immersif et un contenu vidéo sur les écrans tactiles et les SmartTV ainsi que sur consoles et PC.

Telltale has acquired Flavourworks for an undisclosed sumhttps://t.co/XKfsTDWgJN — GamesIndustry (@GIBiz) August 10, 2023

Jamie Ottilie, PDG de Telltale Games, a déclaré :

De nos jours, les spectateurs veulent interagir plus intimement avec leurs œuvres préférées, et les récits interactifs sont un moyen vraiment immersif d’y parvenir. Par ailleurs, ils veulent également pouvoir accéder à leurs jeux où qu’ils se trouvent, quel que soit l’appareil ou la plateforme. La technologie et l’expertise de Flavourworks en matière de vidéo interactive va nous permettre de créer efficacement des jeux basés sur des histoires et d’atteindre un plus grand nombre de personnes grâce à la diffusion en continu et à de nouvelles plateformes.

Du changement chez Flavourworks et Telltale Games

Alors que Jack Attridge, cofondateur et directeur créatif, a décidé de quitter Flavourworks suite à son rachat par Telltale Games, Zachary Slatter, PDG de Flavourworks, se voit nommer directeur général de Telltale Games en Europe :

C’est le partenaire idéal pour maximiser la valeur de notre technologie propriétaire TouchVideo. Il s’agit d’une marque emblématique de jeux narratifs, et nous sommes impatients d’assurer la distribution de ses jeux sur de nouvelles plateformes, ainsi que d’exploiter leurs ressources créatives et d’édition pour améliorer le développement de notre propre propriété intellectuelle originale.

Des partenariats ou des acquisitions pour le futur de Telltale Games

Telltale Games travaillera avec des studios et des technologies stratégiquement alignés, que ce soit par le biais d’un partenariat ou d’une acquisition, afin de créer les expériences narratives les plus convaincantes et d’aider les autres à raconter de grandes histoires interactives. L’acquisition de Flavourworks témoigne de la compréhension commune qu’ont les deux entreprises de la convergence des secteurs du cinéma et du jeu, et permet aux deux équipes de mieux tirer parti de l’évolution rapide du paysage médiatique.