Une adaptation télévisée de Life Is Strange annoncée : un projet qui tombe à point nommé

L’univers du jeu vidéo Life Is Strange s’apprête à être adapté en série télévisée, une annonce qui intervient alors que la franchise connaît un regain de popularité et que les adaptations de jeux vidéo se multiplient sur le petit écran.

Prime Video mise gros sur les adaptations de jeux vidéo

Depuis quelques années, le paysage audiovisuel est marqué par une montée en puissance des adaptations de jeux vidéo à la télévision. Le succès fulgurant de séries comme The Last of Us ou plus récemment Fallout, toutes deux saluées par la critique et nommées aux plus prestigieuses récompenses, confirme la tendance : le format sériel offre un espace idéal pour transposer l’ampleur narrative des jeux. Plus flexibles que le cinéma, ces productions permettent d’explorer en profondeur les personnages et univers riches qui ont séduit des millions de joueurs.

Life Is Strange entre en production avec une équipe solide

C’est dans ce contexte que Prime Video annonce une nouvelle étape dans son ambitieux programme d’adaptations. Selon les informations obtenues par Variety, la plateforme va produire une série live-action inspirée du jeu culte Life Is Strange. Au cœur de l’intrigue, on retrouvera Max, une adolescente dotée du pouvoir de remonter le temps, qui s’allie à son amie Chloe pour élucider un sombre mystère. La série sera pilotée par Charlie Covell, déjà saluée pour son travail sur The End of the F***ing World, qui officiera à la fois comme scénariste, productrice et showrunneuse. Aucune date de tournage n’a toutefois été avancée.

Prime Video affirme sa stratégie sur le segment jeu vidéo

L’engouement de Prime ne s’arrête pas là. La plateforme multiplie les projets, avec notamment une adaptation prochaine de Tomb Raider, confiée à Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag, et avec l’actrice Sophie Turner dans la peau de Lara Croft. D’autres licences majeures sont également en préparation :

God of War , dont l’équipe s’est récemment enrichie d’une scénariste issue de la série The Witcher.

, dont l’équipe s’est récemment enrichie d’une scénariste issue de la série The Witcher. L’adaptation télévisuelle très attendue de Mass Effect .

. Warhammer 40K, portée par la star britannique Henry Cavill.

L’espoir d’un nouveau succès pour Life Is Strange ?

Si le passage d’un jeu aussi singulier que Life Is Strange au petit écran peut intriguer, plusieurs éléments plaident en faveur du projet. Non seulement la licence a récolté dès 2015 des critiques élogieuses pour sa narration et ses performances, mais le choix de confier l’écriture à Covell rassure quant à la capacité à retranscrire l’intimité et la sensibilité du matériau original. Certes, rien ne garantit un triomphe immédiat sur Prime Video — pourtant, avec un tel savoir-faire mobilisé autour d’une histoire aussi forte, difficile d’imaginer meilleur écrin pour cette adaptation attendue… et peut-être le point de départ d’une future anthologie autour des différentes itérations vidéoludiques du titre.