Life is Strange: Double Exposure débarque sur Nintendo Switch aujourd’hui

Le jeu Life is Strange: Double Exposure débarque sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour les joueurs de Nintendo Switch ! Le jeu Life is Strange: Double Exposure, déjà disponible sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5 depuis le 29 octobre dernier, est désormais accessible sur votre console préférée. Cette version du jeu, sortie plus tard que les autres, a été « méticuleusement adaptée » pour la Nintendo Switch par Square Enix.

Une expérience de jeu optimisée

Le système d’éclairage du jeu a été reconstruit et ses assets ont été optimisés pour garantir une performance optimale et un fonctionnement fluide, que la console soit en mode docké ou portable. Pour profiter de cette expérience, n’oubliez pas de mettre à jour vos paramètres de confidentialité en consultant les réglages « Contenu et partenaires des médias sociaux ».

Une histoire captivante et interactive

Double Exposure fait suite aux événements du premier jeu et met en scène l’héroïne originale de Life is Strange, Max Caulfield. Dans cette nouvelle version, Max, plus âgée, a désormais le pouvoir de se déplacer entre deux différentes lignes temporelles.

L’intrigue s’articule autour du meurtre de Safi, la meilleure amie de Max, dont le corps a été retrouvé dans la neige. Utilisant ses pouvoirs, Max enquête sur le meurtre de Safi : son objectif est de résoudre le crime dans une ligne temporelle et de l’empêcher dans l’autre où son amie est toujours en vie.

Disponible en version numérique et physique

La version numérique de Life is Strange: Double Exposure est disponible dès aujourd’hui. Vous pouvez opter pour la version de base avec le jeu complet, l’édition Deluxe qui comprend deux tenues supplémentaires pour Max, ou l’édition Ultimate qui offre cinq tenues supplémentaires (y compris un pack de tenues Final Fantasy VII), ainsi qu’un compagnon félin pour le protagoniste.

Une version physique du jeu sera également disponible le 28 janvier 2025 et est déjà en précommande. Alors, prêts pour l’aventure ?