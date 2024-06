Un nouveau jeu “Life is Strange” officiellement prévu pour cet automne

Max fait son grand retour. Que nous réserve-t-il cette fois-ci ?

Tl;dr Nouveau jeu Life is Strange: Double Exposure annoncé.

Sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Versions pré-commandées recevront accès aux deux premiers chapitres en avance.

Retour de l’héroïne Max, avec intrigue de meurtre et manipulation du temps.

Présentation d’un nouveau chapitre : Life is Strange: Double Exposure

Dimanche dernier, lors du Xbox’s Summer Games Showcase, une surprise s’est glissée parmi les annonces attendues : l’avènement d’un nouveau jeu de la populaire série Life is Strange, baptisé Life is Strange: Double Exposure. Plus qu’une simple suite, ce jeu marque le retour triomphal de la protagoniste originale de la série, Max Caulfield.

La sortie anticipée pour les précommandes

Pour les passionnés de jeux vidéo qui trépignent d’impatience, sachez que sa sortie officielle est prévue pour le 29 octobre sur Xbox Series X/S, PC et PlayStation 5. Cependant, une édition spéciale “Ultimate Edition” offre une opportunité alléchante : ceux qui la précommanderont pourront accéder dès le 15 octobre aux chapitre 1 et 2 du jeu. On annonce également une version pour Nintendo Switch, qui arrivera ultérieurement.

Un nouveau défi pour Max

Dans Life is Strange: Double Exposure, l’intrigue se déroule plusieurs années après les événements relatés dans le premier opus de la saga. Max, nous retrouvons à nouveau notre héroïne, est confrontée à une situation des plus tragiques : elle découvre son amie Safi assassinée. Usant de ses extraordinaires pouvoirs de manipulation du temps, Max tente d’altérer le cours du passé pour sauver son amie, mais les choses se compliquent.

Manipulation du temps et enquête paranormale

D’une part, elle est engagée dans une “enquête de meurtre à part entière, avec une touche surnaturelle”, où elle devra naviguer entre différents univers parallèles pour mettre hors d’état de nuire le tueur. Le destin de Safi et le pouvoir de Max seront-ils assez forts pour contrecarrer la fatalité des événements ? La réponse se trouvera dans les mystérieuses boucles temporelles de Life is Strange: Double Exposure.