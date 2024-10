Découvrez l’amélioration secrète de la nouvelle Xbox Series X

La nouvelle Xbox Series X renferme une amélioration secrète - voici ce qui a changé.

Tl;dr Lancement de nouvelles consoles Xbox avec des améliorations cachées.

Les modifications incluent un nouveau dissipateur thermique et une réduction de la consommation d’énergie.

Ces modifications ne sont pas destinées à rivaliser avec la PS5 Pro.

Les nouvelles consoles Xbox : plus qu’une simple mise à jour esthétique

La semaine dernière, le monde du gaming a été témoin du lancement de plusieurs nouvelles consoles Xbox, dont la Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition et la Xbox Series X 1TB All-Digital Console en Robot White. Au premier abord, ces nouveautés semblaient se limiter à un simple échange de couleurs et une augmentation de la capacité du disque dur. Cependant, une fois entre les mains des joueurs, ces consoles se sont révélées embarquer des améliorations cachées non négligeables.

Une analyse technique révèle des améliorations cachées

Le YouTuber technophile Austin Evans a eu l’occasion de décortiquer ces nouvelles machines de jeu. Ce qui a attiré son attention, c’est une différence de poids par rapport à la Xbox Series X originale. En ouvrant ces nouvelles Xbox, il a découvert un nouveau dissipateur thermique utilisant des caloducs en cuivre, remplaçant la chambre à vapeur de la Series X originale. Ce changement, selon Austin, pourrait indiquer une tentative de Microsoft de réduire les coûts de production.

Une console plus économe en énergie

En explorant davantage l’intérieur de la console, Austin a constaté que la carte mère a été redessinée. Plus significatif encore, la nouvelle version de la Xbox Series X est équipée d’une version plus petite du processeur original de 6 nm. Après une série de tests thermiques, de bruit et de consommation d’énergie, Austin a conclu que « la nouvelle Xbox Series X est meilleure ».

Les tests ont révélé une réduction d’environ 10W pour la Galaxy Special Edition 2TB et une chute impressionnante de plus de 20W pour la 1TB All-Digital en Robot White par rapport à une Xbox Series X standard. Cela signifie que les nouvelles consoles Xbox consomment moins d’énergie, ce qui devrait se traduire par une réduction de votre facture d’électricité.

Des améliorations mineures, mais non négligeables

Cependant, ces améliorations ne sont pas une raison suffisante pour remplacer votre Series X existante, à moins que vous ne soyez à la recherche d’un disque dur plus grand et d’un design Special Edition. Ces ajustements ne sont pas non plus une tentative pour rivaliser avec la PS5 Pro, qui offre une mise à niveau visuelle et de performance perceptible. En résumé, ces améliorations de la Xbox Series X sont mineures, mais agréables à avoir, sans pour autant bouleverser l’expérience de jeu.