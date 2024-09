Où précommander la Collection Anniversaire PlayStation 30 ans : PS5 Pro édition limitée, DualSense, PlayStation Portal et plus encore

Pour célébrer ses 30 ans, la PlayStation se refait une beauté classique sur la PS5. Une belle occasion de se rappeler les débuts de cette console mythique, n'est-ce pas ?

Tl;dr Sony célèbre les 30 ans de PlayStation avec une édition spéciale PS5.

La PlayStation 30th Anniversary Collection comprend des consoles et accessoires en édition limitée.

Les précommandes débuteront le 26 septembre.

L’offre comprend une PS5 Pro, une PS5 Slim, des manettes DualSense et d’autres accessoires.

Une Édition Spéciale pour les 30 ans de PlayStation

En cette année marquant le 30ème anniversaire de la sortie de la première console PlayStation, Sony a décidé de célébrer cet événement de manière spéciale. En effet, le géant japonais du jeu vidéo a annoncé la création de la PlayStation 30th Anniversary Collection, une édition limitée de la PS5 et de ses accessoires, repensée dans un design gris évoquant la console originale.

Une collection qui ravive la nostalgie

Cette annonce a fait l’effet d’une bombe auprès des fans de la première heure. Les nostalgiques de la PlayStation originale pourront ainsi retrouver le design de leur première console sur les modèles actuels : la PS5 Slim et la PS5 Pro récemment annoncée. Les accessoires, tels que la manette DualSense Edge, bénéficieront également de ce « relooking » en gris.

La PlayStation 30th Anniversary Collection sera mise en vente le 21 novembre. Cependant, les précommandes seront ouvertes dès le 26 septembre. Il est à noter que la majorité des stocks pourraient être écoulés avant même le lancement de la collection. Les intéressés doivent donc se préparer pour obtenir une de ces consoles ou accessoires en édition limitée.

Le 26 septembre, les modèles PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle, PlayStation Portal 30th Anniversary Limited Edition et DualSense Edge 30th Anniversary Limited Edition seront disponibles à la commande exclusivement sur PlayStation Direct. En revanche, la PS5 Slim Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition Bundle et la manette DualSense standard 30th Anniversary Limited Edition pourront être précommandés sur PlayStation Direct et chez des « revendeurs participants » dès le 10 octobre.

Quels sont les produits disponibles ?

La PlayStation 30th Anniversary Collection se compose de cinq articles distincts. Le plus impressionnant est sans aucun doute le PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle. Ce pack comprend une console PS5 Pro en édition spéciale grise, une manette DualSense, une manette DualSense Edge, une station de charge DualSense, un support vertical et une couverture de console pour un lecteur de disque. D’autres extras sont inclus, comme un câble de manette à l’image de celui de la PSX originale et une affiche PlayStation en édition limitée.

En plus de la PS5 Pro, la collection comprend une PS5 Slim Digital Edition en gris nostalgique, un PlayStation Portal, un DualSense Edge et une manette DualSense standard aux couleurs de la PSX. Les prix de ces articles n’ont pas encore été confirmés par Sony.