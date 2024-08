Les manettes PlayStation DualSense Edge sont désormais personnalisables sur PC

La mise à jour du firmware comprend désormais de nouvelles fonctionnalités et a été rebaptisée PlayStation Accessories.

TL;DR L’application PlayStation Accessories permet de personnaliser les commandes des manettes DualSense Edge de Sony.

Cette application ne fonctionne pas pour le modèle standard de DualSense.

Sony se tourne de plus en plus vers le marché du PC.

DualSense Edge : vers une personnalisation de pointe

Les adeptes des jeux sur ordinateur qui utilisent les manettes PlayStation DualSense Edge de Sony disposent désormais d’un outil innovant pour les personnaliser. En effet, grâce à une mise à jour de l’application PlayStation Accessories, autrefois nommée “Firmware updater for DualSense wireless controller” (un nom bien plus long), il est maintenant possible d’ajuster les zones mortes des gâchettes, de modifier la sensibilité des joysticks, de changer les paramètres de vibration et même de remplacer les agencements.

Une application pour la haute performance

Le logiciel offre également la possibilité de passer entre des profils personnalisés pour des jeux spécifiques sur votre PC, optimisant ainsi l’expérience de jeu. Les utilisateurs peuvent toutefois continuer à utiliser l’application pour mettre à jour le micrologiciel du contrôleur, une opération essentielle pour garantir une utilisation efficiente.

Limites et perspectives de l’application

Il convient de noter que cette fonction de personnalisation n’est actuellement pas disponible pour le modèle standard de la manette DualSense. Cependant, le micrologiciel des deux modèles peut être mis à jour par le biais de l’application, que ce soit en utilisant une connexion USB ou Bluetooth.

Sony sous le feu des projecteurs PC

L’expansion de ces services est symptomatique d’un tournant stratégique de Sony, de plus en plus orienté vers le marché du PC. Des titres majeurs, tels que God of War, The Last of Us Part I, Marvel’s Spider-Man et Horizon Zero Dawn, ont ainsi fait leur apparition sur PC ces dernières années. Le support PS VR2 est également opérationnel depuis début août, pour peu que vous soyez prêt à investir dans un adaptateur.