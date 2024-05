Comment créer un PC portable sur clef USB

Avoir un PC portable sur clef USB peut être très pratique. La procédure est assez simple à réaliser. Explication.

Maintenant que les services de stockage cloud sont si populaires, les clefs USB ne sont plus utiles qu’avant, mais elles ont toujours un intérêt dans certains cas. Notamment en permettant de faire tourner un système PC complet sur une simple clef USB, clef que vous pouvez transporter n’importe où avec vous. Vos fichiers et vos apps seront toujours à portée de main et si vous vous retrouvez à un nouveau bureau et que vous n’avez pas le temps de tout configurer, il vous suffira de brancher la clef et vous serez opérationnel(le).

Bien sûr, vous n’aurez pas un PC complet avec vous sur une petite clef USB – il vous faudra toujours un écran, un clavier, une carte-mère et le reste. Ceci étant dit, le logiciel et le stockage sont gérés par la clef USB. Tant que vous avez accès à un ordinateur avec un port USB libre, vous pouvez faire tourner votre PC portable.

Il n’y a par ailleurs aucune interférence avec l’OS existant sur l’ordinateur que vous utilisez, vous pouvez donc emprunter la machine d’un collège ou d’un ami sans le moindre souci. Vous redémarrez le PC, lui indiquez de démarrer sur la clef USB plutôt que le disque dur et votre OS apparaît. Lorsque vous avez terminé, éteignez simplement l’ordinateur, débranchez la clef et voilà.

C’est parfait si vous êtes souvent en déplacement et que vous voulez avoir un accès à la même interface de bureau où que vous soyez. Cela peut aussi être utile si vous essayez de diagnostiquer un problème sur une machine ou si vous souhaitez simplement tester différents OS sans installer quoi que ce soit de permanent sur la machine.

Il faut cependant bien garder à l’esprit que la méthode a quelques inconvénients. Une clef USB n’est pas aussi rapide ni capable qu’un ordinateur de bureau ou portable, vous devrez donc vous contenter des opérations basiques. Cela ne fonctionne pas vraiment non plus sur les Mac, parce que ceux-ci exploitent une architecture différente – si vous devez utiliser un système différent sur macOS, la meilleure approche reste la machine virtuelle.

Choisir un système d’exploitation

En ce qui concerne le choix de l’OS pour votre PC USB, vous pouvez utiliser Windows – via un outil tiers comme WinToUSB – mais vous devrez avoir une licence et l’expérience utilisateur n’est pas la meilleure -. Il vaut sans doute mieux opter pour Linux : non seulement l’OS est gratuit, il est aussi plus léger, ce qui signifie que la clef USB sera moins sollicitée et que le tout tournera de manière plus fluide.

Si vous n’êtes pas familier avec Linux, il s’agit d’un OS open source qui se décline en de très nombreuses variantes appelées distributions. On ne trouve pas une aussi grande variété de logiciels ou de prise en charge hardware que sur Windows ou macOS, mais toutes les apps coeur existent : vous pouvez naviguer sur le web, vérifier vos emails, modifier des images et bien davantage.

Concernant le choix de la distribution en elle-même, c’est à votre convenance : n’importe quelle version de Linux peut tourner facilement sur une clef USB. Assurez-vous simplement d’avoir une fonctionnalité de “persistance” dans la documentation – cela signifie que vous pourrez sauvegarder vos paramètres et fichiers sur la clef USB, plutôt que de repartir de zéro chaque fois que vous démarrez le système.

Dans l’idéal, vous voudrez une distribution légère et basique, pour une utilisation rapide et fluide. Puppy Linux et Linux Lite sont souvent recommandés pour cela, tandis que Tails est parfaite si la sécurité est une priorité – elle se connecte automatiquement au réseau Tor lorsque vous êtes en ligne. Ubuntu est un excellent choix aussi, avec une interface très aboutie et une documentation très complète.

Pour commencer

Rendez-vous sur le site de la distribution de votre choix et cherchez un lien pour télécharger un fichier ISO – il s’agit du système d’exploitation dans son intégralité. Ce genre de fichier pèse souvent plusieurs gigaoctets, il vous faudra probablement patienter un peu. Profitez-en pour rechercher dans la documentation d’éventuelles notes ou recommandations concernant l’installation USB.

Ensuite, vous aurez besoin d’un logiciel pour inscrire l’ISO sur la clef USB – il ne s’agit pas de copier le fichier, mais de rendre la clef bootable. Vous avez pour ce faire plusieurs options, dont Rufus, mais nous utilisons Etcher dans ce guide, simple à utiliser, disponible sur Windows, macOS et Linux.

Lancez Etcher, vous verrez alors trois étapes : sélectionnez “Flash from file” pour choisir le fichier ISO depuis votre disque. Ensuite, “Select target”, pour choisir une clef USB connectée à votre machine, et enfin “Flash” pour achever l’opération. Une clef de 8 Go minimum est recommandée, et plus les vitesses de lecture/écriture seront élevées, plus l’expérience sera agréable. Vous trouverez souvent des renseignements dans la documentation de la distribution de votre choix.

Une fois que vous avez tout cela, vous pouvez utiliser votre clef USB en l’insérant dans le port USB de n’importe quel ordinateur, puis en redémarrant cette machine et en choisissant de démarrer depuis la clef USB. La procédure varie d’un appareil à un autre, mais cela implique souvent d’appuyer sur une touche pour faire ce choix tandis que la machine est en train de démarrer – cherchez un message sur l’écran ou fouillez la documentation de l’ordinateur si vous n’êtes pas sûr(e).