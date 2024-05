Microsoft réinvente Windows 11 autour de l’IA et des puces ARM

Prism, un nouvel émulateur, a été créé pour faire fonctionner les anciennes applications Windows. Comment pensez-vous que cela pourrait changer la façon dont nous utilisons les anciens logiciels ?

Tl;dr Microsoft rénove Windows 11 pour mieux soutenir les appareils Arm et l’IA.

L’ émulateur “Prism” est vital pour exécuter les anciennes applications x86 et x64.

Les chips Snapdragon X Elite peuvent exécuter plus de 40 trillion d’opérations par seconde.

Les nouvelles fonctionnalités AI incluent Recall et Live Captions.

Une révolution pour Windows et Arm

Microsoft a annoncé avoir entièrement remanié des composants clés de Windows 11, afin d’offrir un soutien amélioré à l’architecture Arm et aux charges de travail liées à l’intelligence artificielle (IA). Cette initiative est appuyée par le lancement de nouveaux appareils Surface et de systèmes partenaires équipés de la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm.

L’émulateur “Prism”

Le cœur de cette rénovation est l’émulateur “Prism”, permettant l’exécution d’applications plus anciennes x86 et x64. L’efficacité de “Prism”, une avancée majeure dans la compatibilité des logiciels,, est renforcée par le nouveau processeur Snapdragon X Elite. Cela signifie qu’il peut offrir des performances plus de deux fois supérieures aux précédentes générations d’appareils Windows sous Arm, pour un meilleur rendement des applications de bureau traditionnelles.

Capacités de traitement de l’IA sans précédent

Grâce à l’Unité de Traitement Neurale (NPU) intégrée aux puces Snapdragon X Elite, les PC Copilot+ peuvent exécuter plus de 40 trillions d’opérations par seconde, soit une mesure de la performance de l’IA quadruplée par rapport aux PC actuels. Ceci représente une amélioration spectaculaire de la puissance de traitement de l’IA, surpassant même la performance des MacBook Air et MacBook Pro d’Apple.

Des fonctionnalités IA révolutionnaires

De nouvelles fonctionnalités de logiciel alimentées par l’IA font également leur entrée sous Windows. Parmi celles-ci, on trouve Recall, une fonctionnalité qui utilise l’IA pour récupérer pratiquement tout ce que vous avez vu sur votre PC, offrant à votre ordinateur une véritable “mémoire photographique”. Quant à la fonctionnalité Live Captions, elle offre des traductions instantanées et en temps réel de 44 langues vers l’anglais sur n’importe quelle vidéo ou audio diffusée sur votre PC.