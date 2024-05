OFGB permet de changer les paramètres nécessaires pour désactiver les pubs du menu démarrer et autres "fonctionnalités".

Des publicités – qu’il ne s’agisse que d’incitation à faire quelque chose qui serait profitable à Microsoft ou, parfois, de publicités payantes – apparaissent partout dans Windows 11. Les publicités du menu Démarrer seront déployées à tous les utilisateurs dans le courant du mois, prenant la forme d’applications “Recommandées” que vous n’avez pas installées. Des publicités sont aussi apparues brièvement dans l’explorateur de fichier, bien que cela n’ait pas été intentionnel. Et il y a aussi des appels à l’action (“call to action”) sur l’écran de verrouillage et dans l’app des paramètres. Un vrai bazar.

Cette app permet de bloquer les pubs gratuitement et facilement sur Windows 11

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer les méthodes pour désactiver manuellement les publicités dans Windows 11, mais il s’agit là principalement de passer du temps dans les paramètres du système d’exploitation. Si vous ne voulez pas faire cela, une application du nom de OFGB peut le faire pour vous. Cette app gratuite et open source permet de modifier rapidement et simplement diverses clés de registre pour désactiver ces publicités – tout ce que vous avez à faire, c’est de cliquer sur des cases à cocher -.

Pour démarrer, téléchargez simplement la dernière version en date de l’app depuis GitHub. Il y a deux versions – une légère, qui ne fonctionne que si vous avez déjà .NET 8.0 et une plus lourde avec .NET intégré -. Choisissez celle dont vous avez besoin.

Avec OFGB, débarrassez-vous des pubs en quelques clics

Ouvrez l’application et vous verrez un certain nombre de cases à cocher permettant de désactiver différentes fonctionnalités. Cela va des publicités dans l’explorateur de fichiers à celles de l’écran de verrouillage, en passant par le “Contenu suggéré” dans l’app Paramètres, sans oublier les trucs et astuces généraux pendant que vous utilisez Windows, l'”Expérience de Bienvenue” de Windows, l’outil de tracking qui permet des pubs “plus personnalisées”, la fonctionnalité “Expérience sur mesure” qui suit votre navigation web pour vous proposer des produits et les publicités “recommandées” qui s’affichent dans le menu Démarrer.

Cela fait beaucoup d’éléments à désactiver pour simplement retrouver un système d’exploitation propre, mais avec cette application, au moins, tous ces réglages se retrouvent en un même endroit !