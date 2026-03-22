Microsoft écoute ses utilisateurs et revoit Windows 11

De l’optimisation de l’IA aux améliorations pratiques, Microsoft montre qu’il écoute sa communauté fidèle.

Tl;dr Microsoft réagit aux critiques des utilisateurs de Windows 11 et annonce des mesures pour regagner leur confiance.

L’IA Copilot sera recentrée sur les fonctionnalités réellement utiles, avec la suppression des points d’accès redondants.

Des améliorations pratiques arrivent : barre des tâches personnalisable, File Explorer plus rapide, mises à jour moins intrusives, et travail sur performance, stabilité et consommation mémoire.

Pressions et retours d’utilisateurs : Microsoft à l’écoute

Depuis des mois, la grogne montait parmi les adeptes de Windows 11. Certains menaçaient même de franchir le pas vers Linux, lassés par des dysfonctionnements répétés. Ces signaux n’ont pas échappé à Microsoft, qui dévoile aujourd’hui une série d’actions correctives inédites pour regagner la confiance de ses utilisateurs. Dans un billet intitulé « Our commitment to Windows quality », Pavan Davuluri, vice-président exécutif en charge des appareils et systèmes Windows, insiste sur l’attention particulière portée aux commentaires recueillis ces derniers mois. Pour lui, impossible de passer à côté de ce constat : « Ce qui est ressorti, c’est la voix de personnes qui tiennent profondément à Windows et veulent qu’il s’améliore. »

Mieux cibler l’intelligence artificielle : Copilot recentré

Parmi les annonces majeures, la place de l’IA Copilot dans l’écosystème Windows va être revue. Fini les intégrations à tout-va : désormais, seules les expériences jugées « genuinely useful and well-crafted » seront privilégiées. Première conséquence concrète, plusieurs points d’accès redondants à Copilot vont disparaître dans des applications comme Photos, Notepad ou encore l’Outil Capture d’écran.

Performances, fiabilité et personnalisation au programme

L’accent est également mis sur des améliorations pratiques attendues depuis longtemps. On notera notamment :

Taskbar personnalisable, désormais déplaçable en haut ou sur les côtés de l’écran .

. Mises à jour moins intrusives permettant d’éviter un redémarrage forcé lors des installations .

. File Explorer accéléré, avec un lancement plus rapide et une navigation fluidifiée.

Le chantier ne s’arrête pas là. À moyen terme, la firme de Redmond entend réduire la consommation mémoire du système d’exploitation, enjeu crucial alors que les prix des composants explosent. Réduire les crashs système et garantir la stabilité des connexions Bluetooth ou USB s’impose également comme priorité.

Un écosystème bousculé par la concurrence et les bugs récents

Ce virage stratégique intervient après une succession d’incidents notables : en janvier dernier, une mise à jour censée renforcer la sécurité avait généré son lot de bugs bloquants (impossibilité d’éteindre certains PC, dysfonctionnements dans Outlook). Dans ce contexte tendu, certains utilisateurs se sont tournés vers des alternatives telles que Bazzite, tandis que le lancement du nouveau MacBook Neo à 600 dollars par Apple vient fragiliser davantage la position dominante de Microsoft. Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le géant doit composer avec une réelle menace sur le marché du PC, une situation qui explique sans doute cette volonté affichée de remettre rapidement son système au niveau attendu par sa communauté fidèle.