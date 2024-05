Vous pouvez ajouter un simili menu Démarrer sur macOS

Dans les années 1990, macOS avait un outil barre de menu pour lancer les applications. Cette application gratuite restaure cette fonctionnalité.

Le Mac n’a pas de menu Démarrer comme Windows, mais cela n’a pas toujours été le cas. Dans les années 1990, les Mac proposaient une liste des applications dans le Menu Apple. C’est un souvenir aujourd’hui fort lointain – cela remonte à 25 ans -, nous ne devrions donc pas compter sur la firme de Cupertino pour ressusciter cette fonction. La bonne nouvelle, c’est qu’une application gratuite, baptisée XMenu, permet précisément de retrouver cette fonction. Et dans certains aspects, c’est même mieux que la solution originale.

L’application XMenu vient ajouter un simili menu Démarrer sur votre Mac

Chargez XMenu et une icône va apparaître dans la barre de menu, une icône qui ressemble à l’icône Applications du Mac. Vous pouvez cliquer dessus pour naviguer dans votre dossier Applications. Ce n’est pas un remplaçant parfait au Menu Démarrer, surtout si vous avez beaucoup d’applications installées, mais vous pouvez organiser un peu vos différents éléments. Toutes les applications qui sont dans des dossiers apparaîtront dans des sous-menus, ce qui signifie que vous pouvez mettre un peu d’ordre en plaçant vos apps dans des dossiers particuliers dans le Finder.

Le logiciel offre une grande personnalisation

Vous pouvez aussi ajouter davantage d’icônes via les paramètres. Le logiciel prend aussi en charge les dossiers Documents et Home, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour naviguer dans tous vos fichiers.