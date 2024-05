Spaceman permet de gérer facilement ses bureaux virtuels sur macOS. Gratuit, léger, discret, efficace, à quand en natif ?

Mission Control, une fonctionnalité de macOS, offre plusieurs bureaux virtuels. Vous pouvez passer d’un bureau à l’autre via un raccourci clavier, en balayant sur le pavé tactile ou en ouvrant Mission Control lui-même. C’est parfait pour le multitâche – vous pouvez ainsi placer différents éléments de vos outils dans des endroits différents – mais il est assez facile d’oublier où est rangée telle fonction. Par exemple, il n’est pas possible de savoir en un coup d’œil quel bureau vous utilisez.

Spaceman permet de gérer facilement ses bureaux virtuels sur macOS

L’application gratuite et open-source Spaceman vient corriger cela. Cette application vit dans la barre de menu et affiche des carrés représentant vos bureaux virtuels : votre bureau actuel est noir, les autres gris. Vous pouvez leur assigner des numéros ou des noms, si vous le souhaitez, pour contextualiser davantage les choses.

Pour démarrer, téléchargez la dernière version depuis GitHub et installez-la. Lancez l’application, celle-ci va s’ouvrir dans la barre de menu. N’hésitez pas à la déplacer vers la droite en restant appuyé sur la touche Command et en la glissant, mais c’est à votre entière discrétion.

Cette application vous montre non seulement vos bureaux Mission Control, mais aussi toutes les applications que vous pourriez avoir ouvertes en plein écran, ce qui peut vous aider à garder trace de vos différentes fenêtres en plein écran, si c’est quelque chose que vous faites fréquemment.

Gratuit, léger, discret, efficace, à quand en natif ?

Vous pouvez aussi personnaliser quelque peu l’app. Par défaut, vous verrez des rectangles pour chaque bureau ; vous pouvez, à la place, afficher un rectangle avec un numéro ou un simple numéro, si vous préférez, ou vous pouvez définir des noms personnalisés pour chacun. Ces noms ne peuvent pas dépasser trois lettres, ce qui est assez limitant, mais c’est suffisant pour vous donner une idée générale de l’utilité de chaque bureau.

Vous pouvez ainsi avoir un bureau pour la rédaction (RED), un pour la recherche (REC), un autre pour les communications (COM) et un dernier pour le fun (FUN). Cela peut vous aider, au quotidien, à séparer les différents espaces.

Finalement, on aimerait que Spaceman n’ait pas à exister. Une telle fonctionnalité devrait idéalement exister en natif dans macOS. On aimerait aussi pouvoir cliquer sur les rectangles pour passer sur le bureau associé comme cela fonctionne sur les systèmes Linux. Outre ces deux points, il n’y a pas vraiment lieu de se plaindre – Spaceman résout un problème et sait se faire oublier, et cela gratuitement.