Comment trouver le modèle de sa carte mère sur Windows, macOS et Linux

Trouver les informations de la carte mère de son ordinateur peut être très pratique. Voici comment procéder, que vous ayez un PC Windows, un Mac ou une machine Linux.

Connaître le fabricant et le modèle de la carte mère installé dans un ordinateur n’est pas toujours facile. En effet, ce composant n’apparaît pas dans le gestionnaire de périphérique et tout le monde ne veut pas forcément ouvrir sa machine pour jeter un oeil. Il peut y avoir de nombreuses raisons motivant de connaître cette information, que ce soit pour poser un diagnostic, réfléchir à remettre à niveau les composants ou même le vendre à un tiers. Voici comment obtenir l’information sur Windows, macOS et Linus.

Utilisez le menu Démarrer pour chercher et lancer l’utilitaire Informations Système natif de Windows et sous Résumé Système, vous verrez trois entrées concernant à votre carte mère : Fabricant, Produit et Version. Cela vous indique tout ce que vous avez besoin de savoir, si ce n’est, peut-être, le numéro de série unique.

Pour obtenir cette dernière information, ouvrez une invite de commandes en tapant “cmd” dans la boîte de recherche du menu Démarrer et en choisissant Invite de commandes. Tapez “wmic baseboard get product,manufacturer,version,serialnumber” et appuyez sur Entrée, vous verrez alors les trois informations citées plus haut ainsi que le numéro de série.

Il existe aussi moult utilitaires tiers qui vous donneront ces informations. Ces outils peuvent être pratiques pour obtenir des spécifications complètes de votre machine et les informations présentées sont souvent plus simples à comprendre. L’une des meilleures options est CPU-Z. Outre la carte mère, vous aurez aussi des informations sur la mémoire installée et le processeur. Un autre outil intéressant, HWiNFO, gratuit pour votre utilisation. personnelle. Outre ces données, vous aurez aussi l’utilisation processeur et mémoire en temps réelle.

Sur Mac, trouver ces informations est plus difficile que cela ne le fut. Si votre Mac date d’avant 2021, vous pouvez utiliser l’ancienne méthode : le numéro de série s’obtient en ouvrant le menu Apple, puis “À propos de ce Mac”. Le numéro de série est listé à côté de la puce principale, la quantité de RAM et la version de macOS installée. Ensuite, vous devez saisir ce numéro de série dans une base de données en ligne proposée par un spécialiste comme PowerbookMedic pour avoir tout un tas d’infos supplémentaires.

Cependant, comme le précise EveryMac, depuis avril 2021, Apple utilise des numéros de série qui empêchent les Mac individuels d’être identifiés, rendant plus difficile de savoir ce qu’il y a dans la machine. Vous pouvez utiliser le site EveryMac pour obtenir des spécifications basées sur le numéro de modèle, l’identifiant du modèle, le numéro de commande ou le numéro EMC. EveryMac détaille les instructions pour retrouver ces numéros.

Sur les machines modernes d’Apple, et pas uniquement, la carte mère et nombre d’autres composants ne font plus qu’un seul et même composant. Si vous savez quelle puce fait tourner votre Mac et de quel modèle il s’agit (via À propos de ce Mac), vous avez tout ce qu’il faut pour poser un diagnostic, faire réparer et même vendre. Pour en savoir encore davantage, vous pouvez consulter les démontages de iFixit.

Sur Linux, l’opération est très simple. Il faut lancer un Terminal, taper “sudo dmidecode -t 2” et appuyer sur Entrée. Saisissez le mot de passe de votre compte, appuyez de nouveau sur Entrée et vous saurez tout, y compris le fabricant, le nom du produit et le numéro de série.

La commande dmidecode puise les infos dans la table DMI (Desktop Management Interface) ou SMBIOS (System Management Basic Input Output System). Si vous voulez en savoir plus, essayez “sudo dmidecode | more”.

Une autre commande intéressante, à saisir dans un Terminal, est “lspci”. Cette dernière va lister tous les bus PCI (Peripheral Component Interconnect) sur votre machine. Vous aurez alors des détails sur les composants hardware branchés sur votre carte mère (processeur, carte graphique, etc.).

Si vous n’êtes pas à l’aise avec le Terminal, il existe des outils tiers pour une expérience utilisateur plus agréable. On citera notamment HardInfo et CPU-G.

Vérifier la boîte de la carte mère

Il existe une autre option : la boîte de la carte mère. Si vous l’avez, vous pourrez probablement trouver de nombreuses infos utiles. Chaque boîte est différente, mais le fabricant et le modèle ne devraient pas être trop difficiles à trouver, ils sont probablement écrits en gros. Regardez d’un peu plus près et vous aurez certainement le type de CPU compatibles.

Enfin, vous pouvez obtenir ces informations en allant dans le boîtier ou en ouvrant le châssis, si c’est possible. Le fabricant et le modèle sont très probablement imprimés de manière bien visible. Si aucune des méthodes précédentes n’a fonctionné, n’hésitez pas, allez jeter un œil.