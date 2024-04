Cool Retro Term donne à votre Terminal Mac l'apparence d'un bon vieux moniteur CRT. Une petite app pour les plus nostalgiques.

J’adore les lignes de commande, mais je déteste les voir avec leur aspect si moderne. L’application Baptisée à très juste titre Cool Retro Term, disponible pour les systèmes Linux et Mac, vient résoudre cet important problème en simulant l’apparence d’un bon vieux moniteur CRT (à tube cathodique).

Cool Retro Term donne à votre Terminal Mac l’apparence d’un bon vieux moniteur CRT

Je ne vais tenter de prétendre que ceci est pratique, et encore moins nécessaire. Les interfaces basées sur le texte sont parmi les méthodes les plus efficaces pour utiliser un ordinateur et cette app ajoute une couche d’effets graphiques par-dessus tout cela. C’est tout à fait non nécessaire, mais c’est aussi très bienvenu et joliment fait.

Installez l’app et vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement, de la même manière que vous utilisez n’importe quel terminal.

Le style par défaut est celui d’un moniteur couleur ambre, avec le scintillement et le rafraîchissement par ligne. Les captures d’écran ne rendent pas hommage au rendu visuel réel, mais c’est rétro à souhait. Rendez-vous dans les paramètres et vous pouvez choisir parmi une grande variété de thèmes, y compris mon préféré, un mode qui émule Apple ][ – c’est le Apple II pour celle et ceux qui sont moins enclins à respecter la fidélité historique -.

Une petite app pour les plus nostalgiques

Si vous êtes davantage porté sur les systèmes IBM, il y a aussi un thème DOS.

Honnêtement, nous pourrions passer toute la journée à présenter chaque thème et tous apportent quelque chose, mais si ce genre de chose vous intéresse, vous devriez vraiment tester cette application. Il y a énormément de thèmes à découvrir, dont certains qui sont vraiment… particuliers, mais je vous laisse les découvrir par vous-même. Vous pouvez aussi créer votre propre thème en personnalisant la police, les couleurs et les variables 3D. C’est un joli petit jouet, assurément. Parfait pour replonger dans les années 1980.