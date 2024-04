Cette application Apple permet de gérer des rappels directement dans la barre de menu. Une petite app qui répond aux principaux manques d'Apple Rappels.

Apple Rappels, si vous ne le saviez pas, a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités ces dernières années. À ce jour, c’est une application plutôt complète de to-do list, mais elle n’est pas encore parfaite. Par exemple, elle ne propose pas d’icône dans la barre de menu qui permette d’accéder rapidement à ses rappels, ni de raccourci clavier au niveau système pour ajouter facilement une tâche à sa liste. L’application gratuite Reminders Menu Bar règle ces soucis de manière tellement efficace que l’on aurait aimé que la firme de Cupertino les intègre elle-même.

Pour démarrer, téléchargez et lancez l’application. Une fois les différentes permissions nécessaires accordées, vous pouvez cliquer sur la nouvelle icône dans la barre de menu pour voir vos tâches. De là, vous pouvez saisir une tâche immédiatement pour l’ajouter dans votre Inbox. Il y a même une prise en charge des dates d’échéance en langage naturel. Autrement dit, vous pouvez taper “terminer le rapport demain” et l’app va ajouter une tâche avec demain comme date d’échéance.

Les tâches de la journée sont en haut de la liste, suivies par toutes celles de vos listes. Vous pouvez arranger cette vue en utiliser le bouton de filtres dans le coin inférieur gauche.

Il n’y a pas énormément d’options disponibles – cela n’est pas tellement nécessaire -, mais vous pouvez configurer certains aspects en cliquant sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin inférieur droit. Vous trouverez notamment des paramètres pour le lancement au démarrage, l’utilisation ou non du thème sombre et le choix de l’icône dans la barre de menu.

Utiliser le raccourci clavier vient ouvrir l’application depuis la barre de menu. Vous pouvez alors commencer à saisir votre tâche immédiatement après le raccourci. Ce qui fait que l’application ajoute une fonction supplémentaire que ne propose pas Apple Rappels : la possibilité d’ajouter rapidement et facilement une tâche sans ouvrir toute l’app. Toutes les applications majeures de to-do list que vous connaissez, qu’il s’agisse de Todoist ou Omnifocus en passant par TickTick, proposent un fonctionnement similaire, et avec Apple Reminders Menu Bar, il est enfin possible d’ajouter Apple Rappels à cette liste.