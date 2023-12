Meta et IBM forment une alliance open-source pour défier les géants de l’IA

Des entités importantes comme la NASA, Intel et l'Université de Yale sont impliquées dans ce projet. Quelles pourraient être les ramifications de leur coopération dans cet effort ?

Tl;dr IBM et Meta créent la AI Alliance pour l’innovation responsable en IA.

L’ouverture du code source des modèles d’IA fait partie intégrante de l’Alliance.

L’Alliance prévoit de mener diverses initiatives axées sur la sécurité et la transparence en IA.

Plus de 50 organisations à l’échelle mondiale font partie de l’AI Alliance.

La AI Alliance : Un pas vers une IA responsable

IBM et Meta ont conjointement annoncé la création de l’AI Alliance, une étape importante dans le développement rapide et sans régulation de l’IA. Leur objectif est de promouvoir une innovation responsable en IA, en se concentrant sur la rigueur scientifique, la sécurité, la confiance, la diversité et la compétitivité économique.

Un accès ouvert pour tous

L’accès ouvert aux modèles d’IA est un pilier clé de cette alliance. La volonté de cette dernière est de contradictoirement permettre l’expansion de modèles d’IA dont le code source serait public, une approche à l’opposée de ceux des entreprises comme OpenAI et Google. Selon Nick Clegg, président des Affaires mondiales chez Meta, “l’IA est meilleure lorsque son développement est ouvert : davantage de personnes peuvent accéder aux avantages, créer des produits innovants et travailler sur la sécurité”.

Des ambitions diverses pour garantir la sécurité

L’AI Alliance a exprimé l’intention de “démarrer ou améliorer” des projets spécifiques, comme le développement de repères pour garantir la création responsable de systèmes d’IA. Parmi les autres initiatives, l’Alliance envisage de se concentrer sur la sécurité et la transparence, en créant des ressources éducatives pour informer le public et les décideurs politiques sur les multiples aspects de l’IA.

C’est une alliance composée de plus de 50 organisations et organismes éducatifs du monde entier, y compris Intel, NASA, la Cleveland Clinic et l’Université de Yale. Il est à noter que OpenAI, créateur de ChatGPT, ne fait pas partie des membres fondateurs de l’Alliance.