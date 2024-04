Google dévoile Axion, son premier processeur basé sur l’architecture Arm pour centres de données

Google a développé de nouvelles puces pour rivaliser avec les puces Arm qui alimentent les centres de données d'Amazon.

Tl;dr Google annonce son nouveau processeur Axion, spécialisé pour les datacenters.

Axion serait plus performant et économe en énergie que ses concurrents.

Google pourrait concurrencer Amazon dans le domaine des processeurs Axion.

Le PDG de Arm met en garde contre la consommation énergétique des modèles d’IA.

Google se lance dans la course aux processeurs

Google vient de surprendre le public lors de l’ouverture de la Google Cloud Next 2024 en annonçant la création de son tout premier processeur basé sur Arm, l’Axion, conçu spécialement pour les centres de données. Contrairement à ses précédents modèles, ce produit novateur est une formidable avancée technologique qui semble prometteuse en ce qui a trait à la performance et l’efficacité énergétique.

Un processeur performant et économe

Google indique que l’Axion est, non seulement 30% plus performant que ses outils Arm les plus rapides dans le cloud, mais qu’il est également 50% plus efficace que les VM basées sur x86 les plus récents. Ces statistiques impressionnantes ne s’arrêtent pas là : il affirme que l’Axion est aussi 60% plus économe en énergie. Ce nouveau chef-d’œuvre technologique est déjà utilisé sur des plateformes telles que BigTable et Google Earth Engine, et sa présence devrait s’étendre à d’autres services dans un futur proche.

Une concurrence sérieuse pour Amazon

Avec l’arrivée d’Axion sur le marché, Google pourrait constituer un sérieux rival pour Amazon. La branche cloud d’Amazon, Amazon Web Services (AWS), a lancé le processeur Graviton en 2018. Depuis, de nombreux développeurs de puces, tels que NVIDIA et Ampere, ont également rejoint ce marché en expansion.

Efforts pour une informatique plus durable

En ce qui concerne la durabilité, l’annonce du lancement d’Axion semble répondre à l’appel du PDG de Arms, René Haas. Dans une récente déclaration au Wall Street Journal, il a mis en évidence l’urgence de réduire la consommation énergétique des centres de données d’IA, qu’il qualifie d’“insatiables”. Selon lui, il est impératif d’accroître l’efficacité pour pouvoir maintenir le rythme des avancées technologiques. L’Axion de Google pourrait offrir une solution concrète à ce défi.