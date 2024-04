Android 15 pourrait introduire un système de messagerie d'urgence par satellite, ce que laissent entendre des chaînes de caractères dans une version bêta de Google Messages.

Google pourrait être en train de finaliser une version bêta de son app Google Messages qui supporte la messagerie par satellite, en réponse directe à ce que propose Apple depuis quelques mois maintenant.

Dans cette version bêta de Google Messages, estampillée 20240329_01_RC00, 9to5Google a découvert plusieurs chaînes de caractères suggérant l’arrivée prochaine d’une telle fonctionnalité de messagerie d’urgence :

“Pour envoyer et recevoir, restez à l’extérieur avec une vue dégagée sur le ciel”

“La messagerie par satellite peut prendre plus longtemps et n’est pas compatible avec les photos et vidéos”

“Vous pouvez contacter n’importe qui, y compris les services d’urgence”

La version de la messagerie d’urgence par satellite de la firme de Cupertino, baptisée “SOS d’urgence par satellite” permet d’envoyer un message aux services de secours ou d’assistance routière lorsque vous n’avez pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi ou que vous ne pouvez pas appeler les secours. Il semblerait que l’implémentation de Google fonctionne de la même manière que celle de la marque à la pomme.

L’un des aspects qui rendrait le service de messagerie par satellite de Google différent, si les chaînes de caractères découvertes dans le code sont avérées, c’est qu’il serait possible de communiquer avec d’autres contacts de votre téléphone, et pas uniquement les services d’urgences. En théorie, en cas d’urgence, vous enverriez un message via satellite aux secours ainsi qu’à vos amis et votre famille, pour qu’ils sachent ce qui se passe.

Nous devrions en savoir davantage concernant cette fonctionnalité dans les mois à venir, dans la mesure où Android 15 devrait arriver à l’automne, peu ou prou en même temps que les déjà très attendus Google Pixel 9.