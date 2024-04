Comment vérifier les faits énoncés par l’IA Google Gemini

L'IA générative Google Gemini est un outil formidable. Mais ce n'est pas un moteur de recherche à proprement parler. Vous devez vérifier comme il se doit les réponses fournies.

Les chatbots comme Gemini peuvent être extrêmement puissants. Ils peuvent aussi être dans l’erreur. Gemini est un outil de recherche très utile capable de générer des idées comme des données. Cependant, avant de commencer à jouer avec Gemini, il faut bien garder à l’esprit la règle d’or de la vérification des faits : toujours considérer la source. Et la seconde : les chatbots IA ne sont pas des moteurs de recherche.

Utiliser Gemini pour démarrer sa recherche

Gemini peut comprendre texte, image, audio et autre. Ajoutez-y une faculté de raisonnement sophistiquée et vous avez une banque d’information extraordinaire, mais il faut conserver une dose de scepticisme dans la mesure où ce moteur multimodal de première génération est loin d’être parfait. Agrémentez votre recherche avec des ressources plus fiables comme des moteurs de recherche alternatifs ou d’autres sites qui font autorité.

Google avertit d’ailleurs quant à la pertinence des réponses de Gemini pour du conseil médical, légal, financier ou autre domaine professionnel et déconseille le partage d’informations personnelles avec le chatbot.

Analyser les sources citées

Souvent, Gemini mentionnera la source de ses connaissances. Si Gemini cite directement une page web, il citera la page en question avec un lien. Dans le cas contraire, si les sources sont multiples, il mentionnera un site populaire entre parenthèses.

Étudiez la citation et vérifiez si Gemini a bien saisi le contexte. Ce lien est-il la meilleure source pour votre réponse ?

Utiliser le paramètre “Réponses en temps réel”

Assurez-vous que le paramètre “Réponses en temps réel” est bien activé. Vous verrez alors la réponse de Gemini apparaître au fur et à mesure, souvent ligne par ligne plutôt que tout un bloc d’un coup. Cela donne l’impression que Gemini est plus rapide, mais vous permet aussi de voir si Gemini a du mal avec les informations ou le prompt. Vous pouvez utiliser ces indices visuels pour évaluer la réponse ou modifier votre prompt.

Se connecter à d’autres sources avec les extensions de Gemini

Gemini et ses apps peuvent utiliser des extensions pour des résultats plus riches ; ces extensions se connectent à d’autres services Google. Par exemple, il est possible de récupérer un prompt en lien avec le voyage et de se connecter à Google Flights ou Google Maps pour obtenir une réponse personnalisée. Avec l’extension YouTube et son propre moteur de recherche, vous pouvez demander à Gemini d’extraire des vidéos et les informations qu’elles contiennent pour en savoir davantage sur un sujet.

Pour utiliser une extension, saisissez votre prompt et utilisez le caractère @ puis sélectionnez l’extension. Ensuitez, cliquez sur le bouton Soumettre.

Toujours revérifier une réponse

Une fois que Gemini a fourni une réponse, utilisez le bouton avec le logo Google. La fonctionnalité Vérifier une réponse est un outil natif (qui utilise Google Search). Cliquez dessus et Gemini va mettre en évidence des éléments de la réponse dans trois couleurs. Vous pouvez aussi sélectionner l’option Comprendre les résultats pour voir ce à quoi chacun correspond.

Un texte surligné en vert suggère un contenu similaire à la réponse. Sélectionnez les flèches vers le bas pour en lire davantage depuis la source. Cette fonctionnalité permet de faciliter la vérification des citations.

Un surlignage orange suggère des différences ou du contenu non pertinent trouvé. C’est là que vous devez creuser manuellement.

Enfin, l’absence de surlignage signifie que les informations sont insuffisantes. Vous pouvez donc ignorer cette partie de la réponse de Gemini si vous n’avez pas confiance.

Gemini affiche aussi quelques “sujets en lien avec la recherche” sous la réponse, pour élargir la recherche et obtenir davantage de résultats dans Google Search.

Améliorer sans cesse l’écriture des prompts

Donner à Gemini davantage d’informations et de contexte avec vos prompts est le meilleur moyen d’obtenir des bons résultats. Google vous suggère de suivre ces bonnes pratiques :

Utiliser un langage naturel.

Être clair et concis.

Fournir du contexte.

Utiliser des mots-clefs spécifiques et pertinents.

Diviser les tâches complexes en prompts séparés.

Enfin, affiner les réponses de Gemini

Modifiez les réponses de Gemini pour qu’elles correspondent à ce que vous voulez. Vous pouvez modifier le prompt original ou jouer avec les trois réponses que génère le chatbot. Ensuite, la fonctionnalité Modifier le texte sélectionné peut être utilisée pour changer n’importe quelle section de la réponse. Vous pouvez modifier la longueur de la réponse, le ton ou simplement régénérer toute une section avec davantage de contexte.

Revérifiez toutes les réponses proposées par Gemini. Ensuite, indiquez si vous aimez ou non chaque version (avec les icônes dédiées) pour que Gemini sache ce qu’il fait de bien et de moins bien.