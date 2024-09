Les lecteurs de disques PS5 en rupture de stock

La récente annonce de la PS5 Pro a provoqué une ruée sur les lecteurs de disques compatibles avec la PS5 édition numérique, entraînant une pénurie rapide sur les sites de vente en ligne. Cette situation souligne l'importance pour de nombreux joueurs de pouvoir lire des jeux physiques.

Tl;dr Le lecteur de disques PS5 se vend à la pelle.

La PS5 Pro ne propose pas pas de lecteur de disques intégré.

Les joueurs déçus peuvent acheter un lecteur de disques amovible.

Malgré la controverse liée à son prix, la PS5 Pro devrait bien se vendre.

La PS5 Pro fait écouler les stocks des lecteurs de disques PS5

L’annonce de la PS5 Pro par Sony a provoqué un véritable bouleversement dans l’industrie du jeu vidéo. Cette nouvelle version de la console, dépourvue de lecteur de disques, a entraîné une augmentation rapide des ventes du lecteur de disques compatible avec la PS5 édition numérique. Comme le lecteur de disques intégré à la PS5, il permet de lire des Blu-ray 4K Ultra HD, des Blu-ray classiques ainsi que des DVD.

La solution à la controverse : un lecteur de disques amovible

Les joueurs ont été déçus d’apprendre que la PS5 Pro, malgré son prix élevé de 799,99 euros, ne serait pas livrée avec un lecteur de disques intégré. Cette absence a suscité des critiques, mais certains ont vite découvert que le lecteur de disques compatible avec la PS5 édition numérique pouvait compenser cette lacune. Bien que cette solution permette de profiter des jeux physiques, elle n’a pas totalement apaisé les critiques, beaucoup estimant qu’un lecteur de disques intégré aurait dû être inclus à ce tarif.

Une ruée vers le lecteur de disque PS5

Selon Push Square, la vente du lecteur de disques compatible avec la PS5 édition numérique a connu un pic significatif depuis l’annonce de la PS5 Pro. Les stocks de ce lecteur de disques amovible se sont rapidement épuisés sur des sites de vente en ligne comme Amazon et Best Buy. La nouvelle console de Sony suscite une forte demande pour cet accessoire, permettant aux propriétaires de la PS5 édition numérique de lire des jeux physiques. Ce rush a non seulement épuisé les stocks, mais a aussi mis en évidence l’importance pour certains joueurs de pouvoir utiliser des disques malgré l’absence de lecteur de disques intégré dans la PS5 Pro.

Un prix total qui fait grincer des dents

Malgré cette solution, la controverse autour du prix de la PS5 Pro ne s’est pas apaisée. En effet, le coût du lecteur de disques amovible, commercialisé à 119,99 euros sur le PlayStation Direct, vient s’ajouter à celui de la console. Les joueurs désireux de jouer avec des supports physiques devront donc débourser plus de 900 euros.