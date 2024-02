DualSense : le rôle du retour haptique sur PS5

La manette sans fil DualSense de la PS5 de Sony Interactive Entertainment est équipée de la technologie de retour haptique qui fonctionne différemment du vibreur classique des anciens contrôleurs du constructeur japonais.

Tl;dr La manette DualSense de la PS5 utilise la technologie de retour haptique.

Cette technologie permet des sensations plus précises par rapport à la vibration normale.

La manette DualSense possède également des boutons de gâchette adaptatifs.

De nombreux jeux PS5 exploitent ces caractéristiques uniques de DualSense.

La manette DualSense de la PS5 et sa technologie de retour haptique

Lorsque Sony a dévoilé sa nouvelle manette DualSense pour la PlayStation 5, beaucoup ont été intrigués par sa technologie de retour haptique. Contrairement à la vibration normale, cette technologie permet aux joueurs de sentir physiquement des sensations telles que, selon les dires de Sony, “la lenteur granuleuse de conduire une voiture dans la boue”.

La différence avec la vibration normale

La technologie de retour haptique n’est pas particulièrement “extraordinaire”, mais sa manière de fonctionner par rapport à la vibration normale lui permet de créer des sensations plus précises. En effet, alors que les manettes de génération précédente renferment un gros moteur capable de tourner à diverses vitesses et durées, la PS5 utilise des actionneurs à bobine vocale pour produire une vibration. Ces petits moteurs sont de la même technologie qui permet aux haut-parleurs de vibrer et de créer du son, ce qui signifie qu’ils sont capables de produire des mouvements beaucoup plus précis que les gros moteurs à vibration rotative.

Les jeux qui exploitent le retour haptique de la manette PS5

De nombreux jeux de la PS5 exploitent cette caractéristique unique de la manette DualSense. Par exemple, des jeux d’action comme Horizon Forbidden West et God of War Ragnarök l’utilisent pour rendre les combats plus immersifs. D’autres jeux, comme Marvel’s Spider-Man 2, utilisent le retour haptique pour rendre le déplacement plus engageant.

Des jeux comme Death Stranding emploient des vibrations différentes pour simuler le poids des colis que son protagoniste porte. Le roguelike Returnal utilise des fonctions haptiques similaires à la plupart des autres tireurs PS5, mais il tire parti des gâchettes sensibles à la pression.

L’un des meilleurs exemples d’utilisation des fonctionnalités uniques de DualSense est Astro’s Playroom. Il s’agit d’une démonstration technique de la manette PS5, qui propose une visite ludique de tout ce que la DualSense peut faire.