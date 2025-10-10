Sony et AMD dévoilent trois innovations graphiques majeures pour le jeu vidéo (et la PS6 ?)

Sony et AMD préparent déjà la prochaine génération de consoles avec la future PlayStation 6, attendue dans quelques années. Trois innovations majeures en matière de graphismes sont annoncées, promettant une nouvelle évolution pour l’univers du jeu vidéo.

Tl;dr La PS6 promet des graphismes ray tracing optimisés.

promet des graphismes ray tracing optimisés. Machine Learning pour de meilleures performances et efficacité.

pour de meilleures performances et efficacité. Technologie Project Amethyst aussi pour d’autres consoles.

Nouvelles avancées autour de la PS6 et du Project Amethyst

Au fil d’une récente vidéo, deux figures majeures de l’industrie du jeu vidéo, Mark Cerny chez Sony et Jack Huynh côté AMD, ont levé le voile sur ce que prépare le mystérieux Project Amethyst. Si l’on attend toujours une présentation officielle de la prochaine console, les échanges entre ces deux experts laissent entrevoir les ambitions technologiques qui animeront sans doute la future PlayStation 6.

L’intelligence artificielle au cœur de la nouvelle génération

Actuellement, même si la PS5 et la version Pro peuvent produire des effets visuels impressionnants via le ray tracing, cela se fait souvent au détriment du nombre d’images par seconde. Les jeux sont alors contraints à tourner à seulement 30 images par seconde dès lors que ce rendu réaliste est activé. Face à cette limite, les ingénieurs de Sony et d’AMD s’emploient à optimiser le ray tracing et le path tracing. Leur approche ? Intégrer massivement le Machine Learning. Cette technologie, encore en phase expérimentale sur les consoles actuelles, devrait à terme libérer une partie précieuse des ressources graphiques tout en améliorant la fluidité visuelle.

Mieux jouer, consommer moins : les promesses techniques de demain

L’espoir affiché est limpide : offrir aux joueurs des titres tournant en 4K et jusqu’à 120 images par seconde sans sacrifier ni beauté graphique ni performances. Mieux encore, une gestion plus fine des ressources permettrait à la future machine de réduire sa consommation énergétique. Lors de leur discussion, Mark Cerny, prudent, mais optimiste, a reconnu que ces innovations n’en sont qu’à leurs débuts, mais que leur potentiel suscite déjà l’enthousiasme.

À noter également : selon les propos de Jack Huynh, l’ambition du duo ne se limite pas au seul écosystème PlayStation. L’idée serait d’offrir ces avancées « à tous les développeurs sur toutes les plateformes > ». Ce choix stratégique prend tout son sens alors qu’un partenariat similaire semble se dessiner pour le prochain modèle de console chez Microsoft, lui aussi attendu avec une puce signée AMD.

Derrière le rideau technologique, un secteur en mutation rapide

Derrière les démonstrations parfois techniques, ce dialogue illustre surtout une course continue à l’innovation dans un marché où chaque détail compte. Difficile aujourd’hui d’imaginer le quotidien vidéoludique sans ces nouveaux outils qui s’apprêtent à redéfinir nos usages… et nos attentes.