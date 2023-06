Google utilise le machine learning pour améliorer la recherche sur Gmail pour mobile

Google a annoncé tout récemment que la fonctionnalité de recherche de Gmail sur mobile allait recevoir une importante mise à jour. Cette nouvelle fonction utilisera le machine learning pour donner aux utilisateurs des résultats plus pertinents et plus rapidement lorsqu’ils cherchent des emails précis via la barre de recherche. Le déploiement a démarré le 2 juin et s’étalera pendant 15 jours aux comptes Google Workspace ainsi qu’à tous les possesseurs d’un compte Gmail personnel.

Si vous êtes utilisateur de Gmail, vous n’avez rien à faire pour en profiter. Pas même mettre à jour l’application. Vous pouvez tapoter dans la barre de recherche pour saisir les mots clefs des emails que vous recherchez et le nouvel algorithme de la firme de Mountain View s’occupe de tout. Précédemment, une recherche listait simplement tous les emails contenant les mots clef cherchés, du plus récent au plus ancien.

Avec ses nouveaux modèles de machine learning, Gmail va désormais vous afficher une section “Meilleurs résultats”, avec les emails de votre boîte de réception, pas uniquement basés sur les mots clefs, mais aussi sur “les emails les plus récents et d’autres facteurs d’importance pour vous afficher les résultats qui correspondent le mieux à votre requête”. Sous cette nouvelle section, vous retrouverez la vue classique.

Cette nouvelle fonctionnalité est l’une des réponses du géant à l’explosion des outils d’IA implémentés un peu partout. Google a déjà introduit son propre modèle d’IA générative dans Google Docs, les utilisateurs pouvant travailler avec l’IA directement dans l’app. Google Search, le service le plus populaire de l’entreprise, pourrait même, un jour, être remplacé par des modèles d’IA générative plus avancés.

Un outil supplémentaire dans l’arsenal de Google

Ceci étant dit, cette nouvelle fonction de recherche ajoutée à Gmail sur mobile n’a rien à voir avec les IA génératives qui, elles, cherchent à reproduire l’intelligence humaine. Le machine learning utilise des algorithmes pour faire des prédictions directes selon les données qu’elle a analysées. Bien que l’IA et le machine learning soient différents, le fait que Google déploie une telle fonction pourrait être une réponse aux utilisateurs comme aux actionnaires qui voient en l’IA la prochaine grosse bulle de la tech. Dans son annonce officielle, Google la qualifie de “fonctionnalité hautement demandée”. Que ce nouvel outil soit une réponse aux tendances de l’industrie ou un projet de longue date, ou les deux, cela n’a que peu d’importance pour les utilisateurs de Gmail sur mobile. Avec le machine learning, vous pourrez désormais retrouver plus facilement et plus rapidement les emails que vous cherchez.