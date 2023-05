Même Gmail se met à la petite coche bleue

Gmail se met à son tour à la petite coche bleue, mais il y a derrière cette icône un vrai facteur de confiance.

Google déploie actuellement une fonctionnalité sur Gmail visant à permettre aux utilisateurs de savoir facilement si l’expéditeur d’un email est bien qui il prétend être. Lorsque vous recevrez un email d’une entreprise qui a fait vérifier son identité, vous verrez désormais une petite coche bleue à côté de son nom.

Gmail se met à la petite coche bleue

Cette coche est la dernière implémentation en date de la technologie Brand Indicators for Message Identification (BIMI) du géant. La firme de Mountain View avait commencé à tester BIMI dans Gmail en 2020. Au début, cela permettait aux marques participant au programme d’intégrer des logos authentifiés dans leurs emails. La coche bleue est un indicateur un peu plus évident que l’expéditeur est légitime.

Lorsque vous passez la souris sur cette coche bleue dans Gmail, une fenêtre apparaît indiquant “L’expéditeur de cet email a vérifié qu’il possède [le nom de domaine] et le logo dans l’image de profil”. La fenêtre inclut par ailleurs un lien qui renvoie vers une page concernant davantage d’informations.

Mais il y a derrière cette icône un vrai facteur de confiance

“Une authentification forte dans les emails permet aux utilisateurs et aux systèmes de sécurité d’identifier et d’enrayer le spam, mais aussi aux expéditeurs de tirer parti de la confiance de leur nom”, écrit Google dans un post de blog. “Ceci augmente la confiance dans les sources des emails et donne aux lecteurs une expérience immersive, créant un meilleur écosystème email pour tout un chacun.” La fonctionnalité devrait être disponible à tous dans les jours à venir. Les administrateurs Workspace, eux, peuvent aider à configurer BIMI pour leur entreprise.

C’est en tous les cas une bonne chose de voir une société réintégrer un élément de confiance dans la coche bleue, laquelle était, à une époque, un indicateur clair que la personne, marque ou entreprise à l’autre bout était bien qui elle prétendait être. Contrairement une autre société que l’on ne citera pas, Google ne semble pas prêt à se servir de la coche bleue comme d’une arme ou pour lui faire générer davantage de revenus tout en mettant à mal la confiance associée à cette icône.